影／「左手賣右手」掏空4億 名建商海灣開發董座涉證交法送辦

上櫃公司海灣開發驚傳掏空。海灣開發董事長劉至誠用「左手賣右手」方式，以2.9億將台中「海灣八大景」土地賣給旗下海灣建設，另找人頭買下海灣假日酒店所有權，因不堪長期虧損，私下挪用海灣開發近億元資金填補財務漏洞，導致海灣開發損失4億元；調查局15日搜索約談4人到案，劉至誠深夜依違反證交法移送台北地檢署複訊。

劉至誠被調查局移送時，先由女兒遞上口罩，之後再步入地檢署，面對媒體詢問有無掏空？他回應說，「沒有，完全是誤會一場」，隨後揮揮手說，「跟掏空沒有關係」。

同案約談包括海灣假日酒店登記負責人沈郡蓉，檢方查出，沈女是海灣開發職員，也是劉至誠親信，她疑聽從劉至誠指示，充當海灣假日酒店負責人，製造酒店與海灣開發無關斷點，檢察官訊後諭令30萬交保，她交保後變裝袋上帽子與口罩，迅速離開法警室。

檢調追查，劉至誠於2012年間，出資買斷位於新北深坑的海灣假日酒店土地、房屋與營業設備，但酒店每月的600萬高額租金、財務虧損，均由海灣開發支付，前後陸續挪用9千多萬，但海灣假日酒店並非海灣開發所持有，劉至誠被控違反證交法特別背信罪。

檢調另發現，海灣開發2018年將台中北屯區建案「海灣八大景」土地，以2.9億價金賣給海灣建設，海灣開發卻私下出資給海灣建設，營造交易假象，形同左手賣右手，掏空海灣開發2.9億資產。

據了解，海灣開發與海灣建設都是台中在建商，負責人均為劉至誠，他近年擴張事業版圖相中，揮軍北上發展海灣假日飯店。檢調另約談海灣開發財會主管陳益彰、周宥任等人查證。

海灣開發財務主管周宥任遭檢調約談。記者余承翰／攝影

海灣假日飯店登記負責人沈郡蓉涉掏空30萬交保。記者余承翰／攝影

海灣開發財務長楊理粧涉掏空遭檢調約談。記者張宏業／攝影