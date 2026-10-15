深夜摸走室友1500元…他朗讀道歉信4度鞠躬道歉獲原諒 屏檢緩起訴

今年7月漢光四十二號演習前夕，兩名大陸籍男子欒英亮、于海駕駛橡皮艇自福建出海，自稱「迷路」一路穿越海峽直抵新北市八里台北港，上岸後在雙北、新竹、台中、桃園等地趴趴走，直到民眾發現台北港有被棄置的橡皮艇，海巡署獲報才抓人。士林地檢署日前依入出國及移民法及兩岸條例起訴兩人，並各求刑2年。士林地方法院今天開庭審理，欒、于都當庭認罪，于男更以「家中有102歲高齡奶奶需要照顧」為由向法官求情，希望獲輕判早日回家。

2026-10-15 17:00