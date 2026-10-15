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深夜摸走室友1500元…他朗讀道歉信4度鞠躬道歉獲原諒 屏檢緩起訴
屏東縣蔡姓男子因缺錢花用，今年2月趁深夜同住室友熟睡，潛入房間偷走1500元現金。屏東地檢署偵辦發現，蔡男領有身心障礙證明，且受法院輔助宣告，為化解雙方心結，檢方在偵查程序啟動修復式司法對話，蔡男寫道歉信，當面朗讀並4度鞠躬，獲室友許男諒解，檢方給予蔡男緩起訴。
檢方指出，蔡男與許男同住身心障礙機構，今年2月4日凌晨2時許，蔡男缺錢花用，趁許男熟睡際，擅自進入對方房間，徒手從錢包內拿走1500元，作為生活花費，許男事後發現財物失竊，報警處理。
蔡男坦承犯案，檢方查出，蔡男是身心障礙身分，經法院裁定受輔助宣告，透過修復式司法機制，讓雙方面對面溝通。
修復對話過程，蔡男寫下道歉信，徵得許男同意後，當面朗讀信中內容，並4次鞠躬道歉。許男感受到他的誠意，放下心結，原諒室友。
蔡男的專責社工觀察，經過修復對話，蔡男在態度及行為出現明顯改變，展現反思能力及主動承擔責任意願。雙方達成調解，約定分期償還1500元，許男表明不再追究，同意檢方給予緩起訴處分。
檢察官審酌蔡男坦承犯行、積極道歉，已取得被害人諒解，考量其身心狀況，給予緩起訴，緩起訴期間1年2月，蔡男須於處分確定後10個月內完成120小時義務勞務。
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