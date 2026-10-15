快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

什麼是美股觀察指標？彭博點名台灣這項數據 比美債殖利率更有參考價值

日本歌手第一人！米津玄師宣布12月唱進台北大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

深夜摸走室友1500元…他朗讀道歉信4度鞠躬道歉獲原諒 屏檢緩起訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣蔡姓男子因缺錢花用，今年2月趁深夜同住室友熟睡，潛入房間偷走1500元現金。屏東地檢署偵辦發現，蔡男領有身心障礙證明，且受法院輔助宣告，為化解雙方心結，檢方在偵查程序啟動修復式司法對話，蔡男寫道歉信，當面朗讀並4度鞠躬，獲室友許男諒解，檢方給予蔡男緩起訴。

檢方指出，蔡男與許男同住身心障礙機構，今年2月4日凌晨2時許，蔡男缺錢花用，趁許男熟睡際，擅自進入對方房間，徒手從錢包內拿走1500元，作為生活花費，許男事後發現財物失竊，報警處理。

蔡男坦承犯案，檢方查出，蔡男是身心障礙身分，經法院裁定受輔助宣告，透過修復式司法機制，讓雙方面對面溝通。

修復對話過程，蔡男寫下道歉信，徵得許男同意後，當面朗讀信中內容，並4次鞠躬道歉。許男感受到他的誠意，放下心結，原諒室友。

蔡男的專責社工觀察，經過修復對話，蔡男在態度及行為出現明顯改變，展現反思能力及主動承擔責任意願。雙方達成調解，約定分期償還1500元，許男表明不再追究，同意檢方給予緩起訴處分。

檢察官審酌蔡男坦承犯行、積極道歉，已取得被害人諒解，考量其身心狀況，給予緩起訴，緩起訴期間1年2月，蔡男須於處分確定後10個月內完成120小時義務勞務。

屏東地檢署外觀。聯合報系資料照
屏東地檢署外觀。聯合報系資料照

室友 屏東 錢包

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

啦啦隊員汶汶遇襲 士檢依殺人未遂起訴犯嫌

嘉義民雄廂型車自撞電線桿 41歲男子傷重送醫不治

北檢劉姓檢察官涉吸食安非他命 新北檢緩起訴並命接受戒癮治療

三立前副總之子龔益霆涉性侵查真相 法官今勘驗女藝人與龔母對話記錄

相關新聞

開庭又遲到！晚安小雞闖民宅「拒賠30萬」喊沒錢 屋主怒：有錢出國？

網紅「晚安小雞」陳能釧前年闖入新北市三芝區一處廢棄民宅直播探險，遭屋主提告，士林地檢署依無故侵入住宅罪起訴。士林地方法院再開準備程序庭，陳男繼上次開庭遲到，今天因自日本搭機返台又遲到18分鐘，面對楊姓屋主求償30萬元，陳男直言無法負擔「最多只給8萬」，楊女氣憤罵「他有錢出國，怎麼可能沒錢賠30萬」。

開橡皮艇偷渡來台！陸籍2男認罪 1個寫信給法官、1個說有102歲阿嬤

今年7月漢光四十二號演習前夕，兩名大陸籍男子欒英亮、于海駕駛橡皮艇自福建出海，自稱「迷路」一路穿越海峽直抵新北市八里台北港，上岸後在雙北、新竹、台中、桃園等地趴趴走，直到民眾發現台北港有被棄置的橡皮艇，海巡署獲報才抓人。士林地檢署日前依入出國及移民法及兩岸條例起訴兩人，並各求刑2年。士林地方法院今天開庭審理，欒、于都當庭認罪，于男更以「家中有102歲高齡奶奶需要照顧」為由向法官求情，希望獲輕判早日回家。

深夜摸走室友1500元…他朗讀道歉信4度鞠躬道歉獲原諒 屏檢緩起訴

屏東縣蔡姓男子因缺錢花用，今年2月趁深夜同住室友熟睡，潛入房間偷走1500元現金。屏東地檢署偵辦發現，蔡男領有身心障礙證明，且受法院輔助宣告，為化解雙方心結，檢方在偵查程序啟動修復式司法對話，蔡男寫道歉信，當面朗讀並4度鞠躬，獲室友許男諒解，檢方給予蔡男緩起訴。

不滿遭指替山口組洗錢 南懷瑾兒告3媒體求撤7新聞吞敗

已故國學大師南懷瑾之子南國熙不滿遭指涉日本黑道山口組洗錢案，先前怒告名嘴敗訴，後又認為新聞報導他遭檢方偵辦、官司敗訴等內容，已侵害他名譽權，提告3家媒體請求移除7篇相關報導。台北地院審理，認為這7則新聞並無不法，應保障新聞自由及人民知的權利，一審判他敗訴。可上訴。

「海灣開發」驚傳被掏空近4億元 董座涉特別背信遭搜索約談

上櫃公司海灣國際開發公司傳出掏空案，海灣開發及海灣建設公司劉姓董事長涉嫌「左手賣右手」，以2.9億元將台中北屯區的「海灣八大景」土地賣給海灣建設，另又買下海灣假日酒店土地所有權，回租每月賺租金。檢方掌握，土地價金、酒店租金疑來自海灣開發，海灣開發損失將近4億元。檢調今依特別背信罪嫌搜索約談劉等4人到案。

盛唐中醫摻硃砂釀40人中毒...前議長一家都受害 醫師呂志霖判5年定讞

台中市盛唐、九褔中醫6年前使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」造成250人吃下肚、近40人中毒，包括已故前議長張宏年一家都受害，一審依藥事法等罪重判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑，二審改判5年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。