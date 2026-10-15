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開庭又遲到！晚安小雞闖民宅「拒賠30萬」喊沒錢 屋主怒：有錢出國？

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

網紅晚安小雞」陳能釧前年闖入新北市三芝區一處廢棄民宅直播探險，遭屋主提告，士林地檢署依無故侵入住宅罪起訴。士林地方法院再開準備程序庭，陳男繼上次開庭遲到，今天因自日本搭機返台又遲到18分鐘，面對楊姓屋主求償30萬元，陳男直言無法負擔「最多只給8萬」，楊女氣憤罵「他有錢出國，怎麼可能沒錢賠30萬」。

士林地院今年8月原本裁定改走簡易判決處刑，後因發現告訴人未提出土地所有權狀，撤銷簡易判決、改依通常程序審判，待屋主補齊權狀，士院今天下午4點10分再開庭。

孰料繼上次開庭遲到20分鐘，陳能釧今天因航班又遲到至4點28分才步入法庭，一開庭就被法官當庭記下「被告下午4點28分遲到入庭」。

庭訊時，陳能釧供稱目前從事自由業、月收入約5萬元，針對楊姓告訴人提出的30萬元和解金，稱無法負擔「最多只能給8萬」，楊女當庭情緒激動，質疑他怎麼可能沒錢，「剛剛還從日本玩回來」。

法官庭上建議陳能釧跟楊女談和解，這樣對方就會撤告、不會被判刑，陳能釧說已經跟對方調解3次了，但對方就是堅持30萬元，隨後說「就走判刑程序吧」。

楊姓屋主庭後受訪痛心表示，30萬元其實已經很便宜他了，強調自己絕非為了要錢，是因為那個房子住了30、40年，是三代人的念想。

楊女說，她的丈夫與兒子都已經不在人世，原本三代人都會偶爾會回去看看，現在把房子弄成鬼屋，連念想都沒有，30萬元也是想把裡面整理一下。

楊女也火大說，對方說一個月才賺5萬，堅持沒錢只賠8萬，「他今天才剛從日本回來，去一趟日本不用花5萬嗎？柬埔寨回來後還不是到處飛來飛去」。

網紅「晚安小雞」陳能釧前年闖入新北市三芝區一處廢棄民宅直播探險，遭屋主提告，士林地院今天開庭，法官建議雙方談和解撤告，陳說對方堅持30萬和解金，他無力負擔，最多只能給8萬元。記者翁至成／攝影
網紅「晚安小雞」陳能釧前年闖入新北市三芝區一處廢棄民宅直播探險，遭屋主提告，士林地院今天開庭，法官建議雙方談和解撤告，陳說對方堅持30萬和解金，他無力負擔，最多只能給8萬元。記者翁至成／攝影

楊姓屋主庭後受訪痛心表示，30萬元其實已經很便宜他了，強調自己絕非為了要錢，是因為那個房子住了30、40年，是三代人的念想。記者翁至成／攝影
楊姓屋主庭後受訪痛心表示，30萬元其實已經很便宜他了，強調自己絕非為了要錢，是因為那個房子住了30、40年，是三代人的念想。記者翁至成／攝影

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