不滿遭指替山口組洗錢 南懷瑾兒告3媒體求撤7新聞吞敗

已故國學大師南懷瑾之子南國熙不滿遭指涉日本黑道山口組洗錢案，先前怒告名嘴敗訴，後又認為新聞報導他遭檢方偵辦、官司敗訴等內容，已侵害他名譽權，提告3家媒體請求移除7篇相關報導。台北地院審理，認為這7則新聞並無不法，應保障新聞自由及人民知的權利，一審判他敗訴。可上訴。

全案源於2016年間，兆豐銀行紐約等分行因違反美國銀行保密法、反洗錢法，遭紐約金融署裁罰1.8億美元（約新台幣57億元）。同年9月間，名嘴蔡玉真、胡忠信上政論節目「政經看民視」討論兆豐洗錢案疑雲，指南國熙涉山口組洗錢案。

南後續遭胡告發涉違反洗錢防制法，經台北地檢署偵辦獲不起訴處分。南認為，根據檢方調查結果可證，他並未涉洗錢罪行，但多家媒體報導稱他「幫山口組洗錢」、「提告蔡、胡求償敗訴」等內容，已侵害他名譽權，提告要求3家媒體撤除7則相關新聞。

挨告的3家媒體則喊冤，相關報導具高度公益性，為可受公評之事，內容也均引用日本東京地方法院判決、香港交易所網站公開資料、警方偵辦新聞、法院判決等事實，且用詞客觀並經合理查證，並未不法侵害南名譽。

北院審理認為，南要求移除的新聞內容，為他遭檢方約談、提告胡等人涉刑事妨害名譽及民事求償訴訟，有北檢不起訴書、法院判決為憑，且相關言論涉及南是否涉國際洗錢，具重大公益性且受大眾關切，應認定具新聞價值。

經查，這7則新聞報導訴訟的過程和結果，雖有刊載胡的說法，而提到洗錢、山口組等字眼，但僅是客觀敘述官司衍生的緣起，並非毫無根據或憑空杜撰，更有平衡報導南本人聲明，已盡合理查證義務。

北院指出，縱使報導中質疑南是否涉案，用詞負面令他感到不快，但未斷定南確實有洗錢或掏空犯行，用語也無過激、偏執情形，難以認定有不法侵害名譽權情事。

北院認為，新聞媒體就具公共利益性質事件，基於紀錄與資訊流通功能，仍得加以報導或保存相關報導內容，不能僅因事件最終未被起訴，即要求移除先前報導內容。

北院考量，由於相關新聞並無不法，在兼顧新聞自由及社會大眾知的權利下，南不能只因他主觀感受不佳便請求移除，一審判他敗訴。仍可上訴。