「海灣開發」驚傳被掏空近4億元 董座涉特別背信遭搜索約談

上櫃公司海灣國際開發公司傳出掏空案，海灣開發及海灣建設公司劉姓董事長涉嫌「左手賣右手」，以2.9億元將台中北屯區的「海灣八大景」土地賣給海灣建設，另又買下海灣假日酒店土地所有權，回租每月賺租金。檢方掌握，土地價金、酒店租金疑來自海灣開發，海灣開發損失將近4億元。檢調今依特別背信罪嫌搜索約談劉等4人到案。

台北地檢署今依證券交易法特別背信罪，指揮調查局北機站搜索海灣開發、海灣建設、劉姓董座和位於新北深坑的海灣假日酒店的沈姓登記負責人住居所等9處，並約談劉、沈及周姓會計主管、楊姓會計人員等4名被告到案說明。

檢調掌握，2012年間，「海灣開發」出資買斷海灣假日酒店的土地、房子、營業設備等所有權，再以每月600萬元回租給酒店經營，實際上，酒店每月支付的高額租金來源就是海灣開發，「海灣開發」因此損失9千多萬元。

檢調另追查，「海灣開發」2018年間將台中北屯區建案「海灣八大景」土地，以價金2.9億元賣給「海灣建設」，海灣開發卻私下出資給海灣建設，營造交易假象，海灣開發被掏空2.9億元。