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開橡皮艇偷渡來台！陸籍2男認罪 1個寫信給法官、1個說有102歲阿嬤

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今年7月漢光四十二號演習前夕，兩名大陸籍男子欒英亮、于海駕駛橡皮艇自福建出海，自稱「迷路」一路穿越海峽直抵新北市八里台北港，上岸後在雙北、新竹、台中、桃園等地趴趴走，直到民眾發現台北港有被棄置的橡皮艇，海巡署獲報才抓人。士林地檢署日前依入出國及移民法及兩岸條例起訴兩人，並各求刑2年。士林地方法院今天開庭審理，欒、于都當庭認罪，于男更以「家中有102歲高齡奶奶需要照顧」為由向法官求情，希望獲輕判早日回家。

士林地院今天開準備程序庭，庭訊時，針對檢察官起訴的犯罪事實與罪名，欒英亮（35歲）和于海（44歲）兩人均全盤認罪，表示「沒有意見」。

法官調查兩人背景，欒英亮供稱自己擁有大學學歷、從事服裝行業，月收入約為1萬至3萬人民幣（約台幣4.5萬至13.5萬元）；于海則稱自己國中肄業，同樣從事服裝相關工作，月收入約1萬至2萬人民幣（約台幣4.5萬至9萬元）。

庭訊期間，欒英亮還特別準備了一封親筆信要給法官，原本要當庭朗讀，但法官確認信是要給給他的就取走查看；于海則表達悔意，稱這是他人生中「我錯了」、「第一次犯錯」，後悔當時上岸後「應該要第一時間報警」。

于海還打溫情牌向法官求情，稱自己在大陸還有高齡102歲的奶奶需要照顧，希望能獲法官從輕量刑，讓他能早日回大陸。

中國大陸籍欒姓、于姓男子（圖）涉駕橡皮艇<a href='/search/tagging/2/偷渡' rel='偷渡' data-rel='/2/112211' class='tag'><strong>偷渡</strong></a>台灣，疑於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供
中國大陸籍欒姓、于姓男子（圖）涉駕橡皮艇偷渡台灣，疑於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供

中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇（圖）偷渡台灣，疑於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供
中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇（圖）偷渡台灣，疑於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供

陸籍 偷渡 阿嬤

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