假匯兌真搶劫！男子勾結2少年搶奪越南看護22萬元 嘉檢起訴

鄭姓男子涉嫌與2名少年以假匯兌為名，先後在嘉義市、南投縣搶劫越南籍看護，得手現金共22萬元，第2起案件更以辣椒水攻擊被害人。嘉義地檢署今天偵查終結，依攜帶凶器、結夥3人以上加重強盜等罪嫌起訴鄭男，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑至2分之1。鄭男移審，仍遭嘉義地院裁定羈押。

嘉檢指出，1名越南籍看護為節省匯差及手續費，透過網路尋找新台幣兌換越南盾的管道，未料落入地下匯兌集團的陷阱。幕後主使者聯繫鄭男及1名少年，2人從北部搭乘計程車南下，約定7月16日在嘉義市面交。

檢方調查，鄭男假意與看護交易，同行少年則假裝路過，趁機搶走鄭男手中的12萬元，鄭男隨即趁亂逃離。2人之後搭車前往高雄市，將其中6萬元交給幕後指使者「老方」，剩餘款項由2人瓜分。

沒想到隔天，鄭男再度接受「老方」指使，得知另名看護有新台幣兌換越南盾需求後，便與2名少年前往南投縣竹山鎮佯裝面交，過程中還朝被害人噴灑辣椒水，搶走現金10萬元。2起案件共搶得22萬元。

嘉市警局第一分局獲報，調閱路口監視器追查，鎖定鄭男等人涉案，並在台中市逮捕鄭男及2名少年。鄭男遭羈押，2名少年則移送少年法庭處理。嘉檢偵結，認定鄭男涉嫌攜帶凶器、結夥3人以上加重強盜等罪，依法提起公訴。檢方並指出，鄭男夥同2名少年共同犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑至2分之1，全案移審後，法院裁定繼續羈押。