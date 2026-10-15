招待郵輪遊石垣島？基檢搜索帶回1議員、3里長參選人查涉賄

基隆檢警接獲檢舉，有參選人涉嫌以招待搭郵輪旅遊方式買票，基隆地檢署今天上午指揮警方搜索多處，帶回張姓議員參選人及3名里長參選人訊回，並同步傳喚40多里長釐清，以涉犯公職人員選舉罷免法「投票行賄罪」偵辦，釐清是否構成賄選。

基隆地檢署今天上午6點多，指揮基隆市警局刑大隊偵三隊、刑事局第一大隊、第二分局等單位搜索議員參選人競總等多處，帶回張姓市議員參選人、3名里長參選人及傳喚40多里民偵辦。

檢警接獲檢舉資料，5月底到6月初分兩梯次，有人透過打折的低價招待里民搭乘探索星號郵輪到石垣島4天3夜旅遊。上午檢察官到警局坐鎮指揮，釐清相關案情。

據了解，有人出具匯款紀錄表示是自己付錢，但有人說記不清楚，檢警釐清張等人是否透過里長參選人居間安排，以折扣優待方式，查有無涉及賄選，檢警比對實際價格及最後付款中間的有無差額，釐清是否涉及不法。