美福倉儲大火猛燒21天…爭鮮3.5億貨物全毀 求償4386萬卻敗訴

全台最大低溫倉庫「美福倉儲」2022年發生大火，燒毀爭鮮公司囤放價值3.5億元的貨品。爭鮮雖獲產險公司理賠2.2億餘元，但在計算貨損及後續進貨、調貨價差後，認為仍有4386萬餘元損失不足清償，進而提告求償。台北地院審理，一審判爭鮮敗訴，倉儲免賠。可上訴。

2022年3月10日晚間，位於桃園蘆竹的美福倉儲發生火災，火勢延燒3個禮拜才撲滅。調查指出，火災事故源於倉儲4樓4B冷凍庫附近，原因為電氣起火燃燒，導致爭鮮公司儲放在倉庫中的貨物付之一炬。

爭鮮主張，先前雖透過產險公司獲賠2.2億餘元，但仍有1億2879萬5660元貨物耗損未能獲償，另因貨物全數燒毀必須重新採購，計算後續進貨、調貨的價差，產生額外支出2041萬9293元，合計受1億4921萬4953元損失。

不過訴訟期間，由於美福倉儲投保的產險公司已給付保險金，爭鮮受償後，仍有4386萬1302元不足清償，因此提起民事損害賠償之訴，請求美福倉儲、時任公司負責人李森波連帶給付。

美福倉儲辯稱，相關人員發現起火後已於第一時間通報，消防局也趕赴現場撲火，未料初次撲滅後卻因不明原因復燃，持續悶燒21天，但火調鑑定書無法查明確切火災起因，僅能排除自燃性物質、菸蒂引火等可能性，綜合推論為電氣起火，屬於假設、研判。

美福倉儲指出，火勢第一次被認定撲滅時，冷凍庫內的爭鮮貨物都尚未受燒，後因消防單位未完全撲滅自行撤退，才導致火災復燃並燒毀貨物。另倉儲內冷凍冷藏設備、電氣設備、消防設備等的設置與維護，也均合法合規，並無過失責任。

北院審酌，綜合火調鑑定書及鑑定人員等證述，眾人對於起火原因均稱無法確定，僅能透過刪去法，研判電氣因素可能性較大，但仍無法確定火災發生過程，難以排除如動物啃咬或供電端問題等，這類無法歸咎管理人的狀況。

北院認為，爭鮮沒能合理主張及證明起火原因，而無法歸責於美福倉儲；又貨物燒毀是因延燒狀況導致，火災的發生與貨損間並無相當因果關係，自然不能要求美福倉儲及李森波負連帶損害賠償責任，一審判爭鮮敗訴。仍可上訴。