藍營桃園市議員朱珍瑤涉詐助理費17萬 一審判8年

國民黨桃園市議員朱珍瑤涉嫌以阿姨掛名公費助理，詐領助理補助費，桃園地院認定朱珍瑤等4人共同犯利用職務機會詐取財物罪，判朱珍瑤有期徒刑8年、褫奪公權5年，李姓母親及妹妹各判4年6月，李姓阿姨判4年，均可依法上訴。

判決指出，國家編列議員公費助理補助費，是為協助議員處理地方自治立法、問政及選民服務等工作，並非對議員個人的實質補貼。朱珍瑤擔任桃園市議會第2屆議員期間，卻被法院認定利用職務機會詐取助理補助費，並使公務員登載不實，違背補助制度原本目的。

本案發生於2018年12月25日至2019年5月31日。依起訴內容，朱珍瑤當選議員後，安排母親及妹妹分別負責總務、出納等工作，另取得李姓阿姨的證件、印章等資料，將阿姨掛名登記為公費助理，向桃園市議會申報聘用。檢方調查指出，李姓阿姨每月申報薪資約3萬至3萬5000元，相關助理費及春節慰勞金入帳後，再由家人提領、轉存，供家族使用。

桃園地院審理後認定，李姓阿姨掛名擔任公費助理期間，並未實際從事相應工作，也沒有實際掌管為申辦公費助理所開立的台灣銀行帳戶，部分薪資更轉入李姓母親及妹妹的帳戶。法院認為，朱珍瑤所稱阿姨負責的勞務內容，與其他公費助理相比，和所領報酬顯不相當，足認阿姨並未於判決認定期間實際擔任公費助理，且朱珍瑤等人均明知此事。

檢方起訴時曾指出，朱珍瑤辯稱阿姨負責在新北市捷運永寧站發放競選剩餘面紙，不必進入服務處工作，但檢方認為，議員選後安排人員在服務轄區外發放競選面紙，相關說法不足採信。法院則依卷內事證，認定李姓阿姨並未實際擔任公費助理，相關被告仍以不實資料申報聘用，犯罪事實足以認定。

法院認定，朱珍瑤等4人均觸犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款的公務員利用職務機會詐取財物罪，以及刑法第214條使公務員登載不實罪。朱珍瑤利用職務機會犯使公務員登載不實罪，依法加重其刑；李姓母親、妹妹及阿姨因不具公務員身分，依刑法第31條第1項但書減輕其刑。

量刑方面，法院指出，朱珍瑤身為民意代表，本應廉潔自持、遵法自律，李姓母親及妹妹身為公費助理，也明知補助費的用途，卻為一己私利詐取公費，破壞民意代表清廉形象，也損及其他認真任事的民意代表之社會評價。李姓阿姨明知未實際擔任公費助理，仍提供身分證、存摺及提款卡協助犯案，但法院考量她未獲得犯罪所得，認為犯罪情節較輕。

法院另認定，李姓母親犯罪所得112278元、李姓妹妹犯罪所得65000元，均宣告沒收；如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收，追徵其價額。全案判決朱珍瑤有期徒刑8年、褫奪公權5年；李姓母親及妹妹各判有期徒刑4年6月、褫奪公權3年；李姓阿姨判有期徒刑4年、褫奪公權3年。法院強調，議員助理補助費有特定公共用途，若以人頭掛名方式申領，不僅涉及刑責，也將損害公費制度及民意代表的公信力。

朱珍姚強調自己在地方服務有目共睹，連副業都沒有，「怎麼會去搞有的沒的事情」，會繼續上訴，爭取司法還她清白。