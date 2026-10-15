快訊

從亞利桑那到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營桃園市議員朱珍瑤涉詐助理費17萬 一審判8年

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導

國民黨桃園市議員朱珍瑤涉嫌以阿姨掛名公費助理，詐領助理補助費，桃園地院認定朱珍瑤等4人共同犯利用職務機會詐取財物罪，判朱珍瑤有期徒刑8年、褫奪公權5年，李姓母親及妹妹各判4年6月，李姓阿姨判4年，均可依法上訴。

判決指出，國家編列議員公費助理補助費，是為協助議員處理地方自治立法、問政及選民服務等工作，並非對議員個人的實質補貼。朱珍瑤擔任桃園市議會第2屆議員期間，卻被法院認定利用職務機會詐取助理補助費，並使公務員登載不實，違背補助制度原本目的。

本案發生於2018年12月25日至2019年5月31日。依起訴內容，朱珍瑤當選議員後，安排母親及妹妹分別負責總務、出納等工作，另取得李姓阿姨的證件、印章等資料，將阿姨掛名登記為公費助理，向桃園市議會申報聘用。檢方調查指出，李姓阿姨每月申報薪資約3萬至3萬5000元，相關助理費及春節慰勞金入帳後，再由家人提領、轉存，供家族使用。

桃園地院審理後認定，李姓阿姨掛名擔任公費助理期間，並未實際從事相應工作，也沒有實際掌管為申辦公費助理所開立的台灣銀行帳戶，部分薪資更轉入李姓母親及妹妹的帳戶。法院認為，朱珍瑤所稱阿姨負責的勞務內容，與其他公費助理相比，和所領報酬顯不相當，足認阿姨並未於判決認定期間實際擔任公費助理，且朱珍瑤等人均明知此事。

檢方起訴時曾指出，朱珍瑤辯稱阿姨負責在新北市捷運永寧站發放競選剩餘面紙，不必進入服務處工作，但檢方認為，議員選後安排人員在服務轄區外發放競選面紙，相關說法不足採信。法院則依卷內事證，認定李姓阿姨並未實際擔任公費助理，相關被告仍以不實資料申報聘用，犯罪事實足以認定。

法院認定，朱珍瑤等4人均觸犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款的公務員利用職務機會詐取財物罪，以及刑法第214條使公務員登載不實罪。朱珍瑤利用職務機會犯使公務員登載不實罪，依法加重其刑；李姓母親、妹妹及阿姨因不具公務員身分，依刑法第31條第1項但書減輕其刑。

量刑方面，法院指出，朱珍瑤身為民意代表，本應廉潔自持、遵法自律，李姓母親及妹妹身為公費助理，也明知補助費的用途，卻為一己私利詐取公費，破壞民意代表清廉形象，也損及其他認真任事的民意代表之社會評價。李姓阿姨明知未實際擔任公費助理，仍提供身分證、存摺及提款卡協助犯案，但法院考量她未獲得犯罪所得，認為犯罪情節較輕。

法院另認定，李姓母親犯罪所得112278元、李姓妹妹犯罪所得65000元，均宣告沒收；如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收，追徵其價額。全案判決朱珍瑤有期徒刑8年、褫奪公權5年；李姓母親及妹妹各判有期徒刑4年6月、褫奪公權3年；李姓阿姨判有期徒刑4年、褫奪公權3年。法院強調，議員助理補助費有特定公共用途，若以人頭掛名方式申領，不僅涉及刑責，也將損害公費制度及民意代表的公信力。

朱珍姚強調自己在地方服務有目共睹，連副業都沒有，「怎麼會去搞有的沒的事情」，會繼續上訴，爭取司法還她清白。

國民黨桃園市議員朱珍瑤涉嫌以阿姨掛名公費助理，詐領助理補助費，桃園地院認定朱珍瑤等4人共同犯利用職務機會詐取財物罪，判朱珍瑤有期徒刑8年、褫奪公權5年，李姓母親及妹妹各判4年6月，李姓阿姨判4年。圖／翻攝自朱珍瑤臉書
國民黨桃園市議員朱珍瑤涉嫌以阿姨掛名公費助理，詐領助理補助費，桃園地院認定朱珍瑤等4人共同犯利用職務機會詐取財物罪，判朱珍瑤有期徒刑8年、褫奪公權5年，李姓母親及妹妹各判4年6月，李姓阿姨判4年。圖／翻攝自朱珍瑤臉書

藍營 議員 助理費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疑以人頭詐領助理費涉貪 新北市議員連斐璠遭聲押禁見

英公務員遠距工作「一人領5份全職薪水」 進帳千萬台幣涉詐欺遭起訴

參選花縣議員…涉挪善款作選舉 楊悟空羈押禁見

「殺人祭天」緬北魏家3主嫌一審判死 果敢4大家族案全進司法程序

相關新聞

中油前執行長徐漢涉貪判25年 宣判前切斷電子腳環逃亡再判2年8月

中油煉製部前執行長徐漢涉嫌貪汙案，一審遭判處25年有期徒刑，但他在宣判前夕竟涉嫌切斷電子腳環潛逃，隨後在台東落網，經橋頭地方法院審理後，徐漢遭依共同犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，判處有期徒刑2年8月。

檢察官尿檢陽性報告半年才出爐 曾指揮富邦喋血案、台版地面師案外案

台北地檢署劉姓檢察官今年2月間被警方盤查扣得甲基安非他命殘渣袋1包、採尿送驗，報告長達半年才出爐，鑑驗結果呈陽性反應。蘆洲警分局8月21函送新北地檢署，新北檢9月分案偵辦，今偵結給予緩起訴；北檢則在10月6日經高檢署通知，當日指派主任檢察官行政調查，前天（13日）召開職務評定審議會，認違失情節重大，函請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

選舉在即！北市議員陳怡君貪汙判7年10月 律師引「大水庫理論」辯無罪

台北市議員陳怡君詐領助理費384萬餘元，又關說建案收賄70萬餘元，一審依貪汙、洗錢等罪判刑7年10月。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳怡君坦承偽造文書，但否認詐領助理費、收賄，律師引用「大水庫理論」指公務支出大於被控詐領的金額，陳怡君沒有不法意圖。

開橡皮艇偷渡來台！陸籍2男認罪 1個寫信給法官、1個說有102歲阿嬤

今年7月漢光四十二號演習前夕，兩名大陸籍男子欒英亮、于海駕駛橡皮艇自福建出海，自稱「迷路」一路穿越海峽直抵新北市八里台北港，上岸後在雙北、新竹、台中、桃園等地趴趴走，直到民眾發現台北港有被棄置的橡皮艇，海巡署獲報才抓人。士林地檢署日前依入出國及移民法及兩岸條例起訴兩人，並各求刑2年。士林地方法院今天開庭審理，欒、于都當庭認罪，于男更以「家中有102歲高齡奶奶需要照顧」為由向法官求情，希望獲輕判早日回家。

盛唐中醫摻硃砂釀40人中毒...前議長一家都受害 醫師呂志霖判5年定讞

台中市盛唐、九褔中醫6年前使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」造成250人吃下肚、近40人中毒，包括已故前議長張宏年一家都受害，一審依藥事法等罪重判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑，二審改判5年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

假匯兌真搶劫！男子勾結2少年搶奪越南看護22萬元 嘉檢起訴

鄭姓男子涉嫌與2名少年以假匯兌為名，先後在嘉義市、南投縣搶劫越南籍看護，得手現金共22萬元，第2起案件更以辣椒水攻擊被害人。嘉義地檢署今天偵查終結，依攜帶凶器、結夥3人以上加重強盜等罪嫌起訴鄭男，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑至2分之1。鄭男移審，仍遭嘉義地院裁定羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。