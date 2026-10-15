啦啦隊員汶汶遇襲 士檢依殺人未遂起訴犯嫌

中華職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶今年6月遭許姓男子持刀攻擊，士林地檢署今天偵查終結，依殺人未遂、傷害、加重跟蹤騷擾等罪嫌起訴許男，全案移由國民法官法庭審理。

士林地檢署起訴指出，52歲許男是汶汶的忠實粉絲，多次參加拍攝活動、前往球場觀看演出。

許男自民國112年起經常傳訊息、撥打電話，要求汶汶協助聯繫主辦單位，讓他參加攝影活動，或傳送大量照片要求拍攝特定主題照，令汶汶不勝其擾並嚴厲制止，要求勿私下接觸。

檢警查出，許男經制止後曾至汶汶住處附近捷運站、板橋高鐵站徘徊，今年2月11日更購買同班次高鐵，尾隨下車並試圖靠近，經汶汶嚴厲制止才離去。

根據起訴書，許男因未能參加其他場由汶汶擔任模特兒的拍攝活動，早已懷有不滿情緒。今年6月20日，他攜帶事先買好的水果刀，前往拍攝活動現場。

起訴指出，當天許男詢問汶汶活動排程，汶汶回答不知道，讓他深感不悅，加上懷疑對方隱蔽社群軟體內容，早已心生不滿。趁汶汶轉頭之際，許男掏出水果刀刺向其頸部，造成大片開放性傷口。在場其他3名攝影師，見狀立即上前阻止，壓制及奪刀過程中也遭劃傷。

檢方依刑法殺人未遂、傷害，及跟蹤騷擾防治法跟蹤騷擾、加重實施跟蹤騷擾罪嫌，起訴許男。

許男犯案後現場遭逮，經檢察官聲請羈押獲准迄今，檢方預計19日將許男移由士林地院審理。