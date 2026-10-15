男假換匯真搶劫2看護逾20萬元 嘉檢依強盜起訴

鄭姓男子被控與2少年陸續在嘉義市、南投縣涉假匯兌、真搶劫案，搶走2名越南看護現金超過新台幣20萬元，並以辣椒水當凶器，嘉檢偵結依強盜罪嫌起訴，並建請依法加重其刑。

台灣嘉義地方檢察署表示，1名越南籍看護為省匯差及手續費，透過網路找到以新台幣換越南盾管道，地下匯兌幕後主使者聯繫鄭姓男子及1名少年從北部搭計程車南下嘉義市，雙方相約7月16日面交。

嘉檢表示，鄭姓男子假意要與看護面交，少年假裝從旁路過，搶走鄭姓男子手中12萬元，鄭姓男子也趁機逃逸，2人隨後一起搭車南下高雄市，將6萬元交給幕後指使的「老方」，其餘金額由2人瓜分。

嘉檢表示，鄭姓男子隔天又接受「老方」指使，另一名看護要以新台幣換越南盾，當天下午就夥同2名少年到南投竹山鎮假意面交，還對看護噴辣椒水，搶走現金10萬元。

嘉義市政府警察局第一分局據報，調閱路口監視器畫面，鎖定鄭姓男子等涉案，在台中市逮捕鄭姓男子等3人；鄭姓男子遭羈押、2名少年被送少年法庭。

嘉檢說，鄭姓男子分別涉攜凶器、結夥3人以上加重強盜等罪嫌依法起訴，且鄭姓男子夥同2名少年共同犯罪，建請依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑到到1/2。全案移審，鄭姓男子仍遭嘉院裁定羈押。