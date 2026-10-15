他PO文「下一個張文會出現」...預告雙北捷運站恐攻 最終獲判無罪確定

林姓男子去年在男子張文於北捷無差別殺人事件後，於網路上發文「下一個張文，會出現」，並預告雙北捷運及台鐵共39處車站可能成為下一波攻擊地點，一審獲判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審無罪判決，全案確定。

2025年12月19日，張文在台北車站、捷運中山站外南西商圈無差別殺害行人事件，導致人心惶惶。林（32歲）事後在社群平台接連發文，寫下「下一個張文，會出現」，並預告雙北捷運及台鐵共39處車站可能成為下一波攻擊地點，甚至提及多波攻擊，引發民眾恐慌。

警方接獲情資，拘提林到案，桃園地檢署訊後依恐嚇危害公眾罪向法院聲請羈押未果，隔日迅速偵結起訴。檢方認為，林在重大社會案件發生後仍發布相關言論，足以加深社會恐懼，且林過去曾有類似發言紀錄，主觀惡性不低，建請從重量刑。

桃園地方法院一審認為貼文內容並未具體表示將由本人或與他人共同實施危害行為，也未明確對公眾傳達「將加惡害」之意，文字較屬對未來可能事件的預測或評論，與刑法要求的「行為人以自身或共犯將加害之通知」要件不符，貼文雖造成社會不安，但未達具體危險程度。

一審認為林的貼文，應討論是否屬於社會秩序維護法規定的散布謠言，足以影響公共的安寧者，所規範的行為，判決無罪。

檢察官上訴主張，貼文發布時社會正處於不安狀態，一般閱覽者可能將貼文理解為犯罪預告，至少有不確定故意，且林先曾因臉書發文遭偵辦並經不起訴處分，更應知悉網路發言可能造成公眾恐慌。重大治安事件後應重視模仿效應，刑法應予介入。

高院指出，本案貼文以「我推測下次」作為列舉捷運站名的開端，臉書貼文「下一個張文，會出現」，依一般人對文字的理解，是指社會上可能再出現類似行為人，未表示本人會成為加害人。林的發文時機固然會加深民眾不安，縱然可能預見貼文造成恐慌，但客觀上既無惡害通知，即不成罪。

林姓男子在臉書PO文「下一個張文，會出現」，檢方依恐嚇公眾罪起訴，高院今判決無罪確定。本報記者／翻攝