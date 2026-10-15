竹科周邊預售屋逾期1年取得使照 法院判建商賠216萬

新竹鄰近新竹科學園區一處預售屋，建商原約定前年4月前取得使用執照，卻遲至去年4月底才取得。一名買方認為建商逾期違約，提告要求解除買賣契約、返還已繳價款並賠償違約金。新竹地方法院審理認定，建商提出的大雨、疫情及變更設計等理由，均不足以合理展延工期，判准解除契約，並需給付216萬7430元及利息。

判決指出，買方於2021年12月14日與建設公司簽訂預售屋契約，以700萬元購買房屋及基地，並已支付140萬元。依契約約定，建商應於2024年4月2日前完成建物及取得使用執照，若逾期3個月仍未取得，視同違約，買方得解除契約。建商2025年4月29日取得使照，買方於2025年3月6日寄發存證信函解約。

建商抗辯，施工期間受到大雨、颱風及新冠疫情影響，合計至少有399天無法施工；此外，新竹縣政府於2024年6月要求申請使用執照時檢附防火填塞施工完竣切結書等文件，加上主管機關要求變更地下室平面圖設計，導致取得使用執照延後，主張延誤並非可歸責於建商。

法官認為，大雨並非必然無法施工，建商也未具體說明降雨如何影響工程，因此不採認可展延62天。至於疫情，因疫情及相關防疫措施早在雙方簽約前已存在，建商簽約時應可預見工期可能受到影響，且施工期間仍有持續施工的照片，不能據此主張展延336天。

至於防火填塞項目，法院指出，相關工程原本就是建築物應施作的必要項目，建商直到2024年10月才洽商施作，並於同年12月3日取得出廠及品質保固書，不能將未及時完成工程歸責於主管機關。地下室平面圖與施工圖不符而須辦理變更設計，也不屬建商無法抗拒或控制的事由。

賠償部分，買方原請求返還已繳140萬元、違約金105萬元及遲延利息，總共268萬6000元。法院認為違約金過高，從房屋總價15％酌減為8％、合計判建商及負責人應給付216萬7430元，兩人任一方給付後，另一方在相同範圍內免責，全案可上訴。