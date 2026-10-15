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假按摩真割褲偷4萬？獨居老翁這句回應成關鍵 法官判涉案男無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓男子被控去年5月間騎機車經賴姓長者住處，見其年老獨居，趁為他按摩之際，持工具劃破褲子口袋，偷走皮夾，內有現金4萬元等物而被訴攜帶兇器加重竊盜罪嫌，吳矢口否認外，賴稱不知口袋何時破損或遭何物毀損，在無法排除吳接觸前已遺失或置放他處而未察覺可能，法官認吳無罪。

吳說，案發當日騎李姓男子的機車前往賴住處，並曾為賴按摩約10分鐘，賴於他尚未離開時稱皮腐遺失。他說，騎機車經過賴住處，是對方主動向他招手，說身體不舒服，腳痛，對方要他幫忙按摩，賴坐在家門口的椅子上，他用手刀幫對方按摩，沒有進去屋內或用工具劃破其褲子口袋，也沒有偷拿對方的皮夾。

賴表示，他坐在住家外面，有一騎乘藍色機車、戴著白色全罩式安全帽及2層口罩男子到他家，他照著對方指示趴在長椅上，後來他發覺褲子左邊的口袋有動靜，當他發現時對方就已經把皮夾拿走了。他也說，左褲子口袋有毀損，他不清楚是被什麼東西毀損，是之後才發現口袋破了。

台南地院認為，賴於警詢時已表示不清楚褲袋是遭何物毀損，而是事後才發現口袋有破損情形，而該破損是否與皮夾遺失具有關聯性，已非無疑。且依相片顯示，僅能看出賴左側褲子口袋破損，無法辨識口袋破損方式是因拉扯造成口袋底部脫線或撕裂，還是不詳工具造成整齊割裂口。

台南地院表示，依賴所述皮夾遭竊過程，吳若要趁賴趴在長椅上時，將其放在褲子口袋內皮夾竊走，方式有二：一是直接自口袋抽走，吳則無需劃破口袋，即可自口袋抽走皮夾；另在褲管靠近口袋外側，直將褲管劃破，再從破口處拿取皮夾。倘若如此，應是賴的褲管被劃破，而非口袋底部。

台南地院指出，吳供稱，替賴按摩後，曾聽見對方表示「皮夾不見了」，但他未曾停留辯駁，也未報警處理自清，之後即離開現場。吳有此反應非僅「他有竊取賴皮夾，畏罪離去」，也不排除其他緣由存在可能，至多僅能作為評價他事後反應是否合乎常情參考，尚不足以作為認定竊盜犯行積極證據。

且未見賴於案發前最後一次確認皮夾仍在身上具體時點及相關情節，仍難排除他於吳接觸前已遺失或置放他處而未察覺可能，最後法官認證據不足，認吳無罪。

吳男被控去年5月間騎機車經賴姓長者住處，見其年老獨居，趁為他按摩之際，持工具劃破褲子口袋，偷走皮夾，內有現金4萬元等物而被訴，法官認證據不足而判無罪。聯合報系資料照
吳男被控去年5月間騎機車經賴姓長者住處，見其年老獨居，趁為他按摩之際，持工具劃破褲子口袋，偷走皮夾，內有現金4萬元等物而被訴，法官認證據不足而判無罪。聯合報系資料照

獨居 法官 按摩

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