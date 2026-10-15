檢察官尿檢陽性報告半年才出爐 曾指揮富邦喋血案、台版地面師案外案

台北地檢署劉姓檢察官今年2月間被警方盤查扣得甲基安非他命殘渣袋1包、採尿送驗，報告長達半年才出爐，鑑驗結果呈陽性反應。蘆洲警分局8月21函送新北地檢署，新北檢9月分案偵辦，今偵結給予緩起訴；北檢則在10月6日經高檢署通知，當日指派主任檢察官行政調查，前天（13日）召開職務評定審議會，認違失情節重大，函請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

劉姓檢察官是民生犯罪專組負責眾多詐欺犯罪案，今年4月2日在北檢辦公室突然身體不適昏倒，臉色慘白，救護人員趕赴地檢署，以多功能折疊擔架將檢察官送往醫院掛急診救治，當日劉恢復意識離開醫院，返家休養。

今年9月21日，富邦人壽建北大樓發生喋血案，黃姓男子持刀闖入、尾隨洪姓業務員到廁所狂砍，洪奪刀反擊，兩人雙雙重傷住院，此案是劉指揮警方偵辦的重大刑案；劉主動遞出辭呈，請假暫停行使檢察官職務，案件改由其他檢察官指揮偵辦。

近年來我國詐騙案件量爆發式成長，詐騙型態也利用人工智慧、虛擬資產犯罪層出不窮。劉偵辦許多詐欺案件，經常加班至晚上10時許才離開辦公室，清晨3、4點又見他抵達辦公室整理卷證資料。他曾偵辦「台版地面師代筆遺囑」案外案，指揮刑事局一大隊向上溯源發現，假檢警詐騙結合不動產仲介、地政士、資產管理公司，「一隻牛剝兩層皮」集團式詐欺案。

台北地檢署。聯合報系資料照

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