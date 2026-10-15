快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

77乳加太硬吃斷牙壞死？婦求償40萬 法院打臉：是蛀牙

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

林姓婦人2023年間買了一條77乳加來吃，事後指控夾心花生顆粒過硬，導致她牙齒斷裂，造成牙根發炎及蜂窩性組織炎，提起民事損害賠償之訴，怒告製造商宏亞食品求償40萬元，但一審認定她是因蛀牙造成牙周發炎，與食品無關，判她敗訴。案件上訴二審，台北地院日前駁回上訴，宏亞免賠確定。

林婦主張，她在2023年1月28日購入一條「77乳加黑金剛花生巧克力」，食用後竟造成她右上第一小臼齒斷裂，並引發慢性根尖周圍炎、右上口腔蜂窩性組織炎，懷疑是77乳加夾心的花生粒過硬所致。

林婦認為，生產77乳加的宏亞食品明知產品硬度過高，卻未在包裝上明確警示，屬於標示瑕疵及安全保障瑕疵，提告求償醫療費用10萬元、30萬元精神慰撫金，合計40萬元。

宏亞食品喊冤，公司同年1月30日接獲林婦客訴後，便旋即前往林婦家取回爭議產品檢驗。經專業儀器檢測顯示，林婦吃下肚的那條77乳加屬於一般硬度，且前一年也沒接獲任何顧客反應，相關產品符合安全性標準。

公司也強調，林婦早在案發前一月曾去牙醫診所看診，當時就被診斷有牙周腫脹發炎的情況，認為她牙齒斷裂的原因極有可能是因本身牙況不佳導致。

北院簡易庭審理，林婦自陳食用後4小時曾去牙醫診所就診。法院調閱診所相關醫療紀錄，發現診斷書上記載症狀，僅有「右上第一小臼齒齒髓壞死合併慢性根尖周圍炎」，並無斷裂、蜂窩性組織炎情形，成因為「長時間蛀牙」造成牙神經壞死、根尖周圍發炎。

北院簡易庭認為，牙醫同日診斷出齒髓壞死合併根尖周圍炎症狀，並不會因咬到較硬的食物後4小時內隨即產生，難以認定與食用77乳加有何因果關係，林婦求償無理，一審判宏亞食品免賠。

案件上訴二審，北院審理維持一審見解，駁回林婦上訴，全案確定。

宏亞食品旗下經典零食「77乳加巧克力」，被一名林姓婦人指控太硬「吃斷牙」求償40萬元。新聞示意圖。記者周嘉茹／攝影
宏亞食品旗下經典零食「77乳加巧克力」，被一名林姓婦人指控太硬「吃斷牙」求償40萬元。新聞示意圖。記者周嘉茹／攝影

蛀牙 花生 牙齒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

夜店女公關遭罵「破X」怒告卻遇害 母代求償40萬：替女完成最後心願

割頸案民事二審 被告律師要查被害人楊家財產…死者父反問：殺首富之子不用賠？

割頸案家屬捐500萬 殺人嫌犯律師批故意減少資產 再罵「法律人之恥」

美女牙醫拿牙科器械卸甲爆爭議急道歉 網友不買單再抓疑點

相關新聞

中油前執行長徐漢涉貪判25年 宣判前切斷電子腳環逃亡再判2年8月

中油煉製部前執行長徐漢涉嫌貪汙案，一審遭判處25年有期徒刑，但他在宣判前夕竟涉嫌切斷電子腳環潛逃，隨後在台東落網，經橋頭地方法院審理後，徐漢遭依共同犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，判處有期徒刑2年8月。

檢察官尿檢陽性報告半年才出爐 曾指揮富邦喋血案、台版地面師案外案

台北地檢署劉姓檢察官今年2月間被警方盤查扣得甲基安非他命殘渣袋1包、採尿送驗，報告長達半年才出爐，鑑驗結果呈陽性反應。蘆洲警分局8月21函送新北地檢署，新北檢9月分案偵辦，今偵結給予緩起訴；北檢則在10月6日經高檢署通知，當日指派主任檢察官行政調查，前天（13日）召開職務評定審議會，認違失情節重大，函請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

選舉在即！北市議員陳怡君貪汙判7年10月 律師引「大水庫理論」辯無罪

台北市議員陳怡君詐領助理費384萬餘元，又關說建案收賄70萬餘元，一審依貪汙、洗錢等罪判刑7年10月。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳怡君坦承偽造文書，但否認詐領助理費、收賄，律師引用「大水庫理論」指公務支出大於被控詐領的金額，陳怡君沒有不法意圖。

假按摩真割褲偷4萬？獨居老翁這句回應成關鍵 法官判涉案男無罪

吳姓男子被控去年5月間騎機車經賴姓長者住處，見其年老獨居，趁為他按摩之際，持工具劃破褲子口袋，偷走皮夾，內有現金4萬元等物而被訴攜帶兇器加重竊盜罪嫌，吳矢口否認外，賴稱不知口袋何時破損或遭何物毀損，在無法排除吳接觸前已遺失或置放他處而未察覺可能，法官認吳無罪。

77乳加太硬吃斷牙壞死？婦求償40萬 法院打臉：是蛀牙

林姓婦人2023年間買了一條77乳加來吃，事後指控夾心花生顆粒過硬，導致她牙齒斷裂，造成牙根發炎及蜂窩性組織炎，提起民事損害賠償之訴，怒告製造商宏亞食品求償40萬元，但一審認定她是因蛀牙造成牙周發炎，與食品無關，判她敗訴。案件上訴二審，台北地院日前駁回上訴，宏亞免賠確定。

法務部長肯定新北檢查賄選績效　代理總長提醒重量也要重質

近來查辦賄選績效卓著的新北地檢署，昨召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，包括法務部長鄭銘謙、最高檢代理總長徐錫祥及檢、警、調、政風、移民高層均與會。會中鄭銘謙高度肯定新北檢查賄優異表現，但由於檢方查賄標準昨在立法院遭到質疑，徐錫祥提醒查賄不應一味追求數字，更應重視案件品質、證據保全及程序合法性，對各陣營均應採一致執法標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。