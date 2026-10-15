77乳加太硬吃斷牙壞死？婦求償40萬 法院打臉：是蛀牙

林姓婦人2023年間買了一條77乳加來吃，事後指控夾心花生顆粒過硬，導致她牙齒斷裂，造成牙根發炎及蜂窩性組織炎，提起民事損害賠償之訴，怒告製造商宏亞食品求償40萬元，但一審認定她是因蛀牙造成牙周發炎，與食品無關，判她敗訴。案件上訴二審，台北地院日前駁回上訴，宏亞免賠確定。

林婦主張，她在2023年1月28日購入一條「77乳加黑金剛花生巧克力」，食用後竟造成她右上第一小臼齒斷裂，並引發慢性根尖周圍炎、右上口腔蜂窩性組織炎，懷疑是77乳加夾心的花生粒過硬所致。

林婦認為，生產77乳加的宏亞食品明知產品硬度過高，卻未在包裝上明確警示，屬於標示瑕疵及安全保障瑕疵，提告求償醫療費用10萬元、30萬元精神慰撫金，合計40萬元。

宏亞食品喊冤，公司同年1月30日接獲林婦客訴後，便旋即前往林婦家取回爭議產品檢驗。經專業儀器檢測顯示，林婦吃下肚的那條77乳加屬於一般硬度，且前一年也沒接獲任何顧客反應，相關產品符合安全性標準。

公司也強調，林婦早在案發前一月曾去牙醫診所看診，當時就被診斷有牙周腫脹發炎的情況，認為她牙齒斷裂的原因極有可能是因本身牙況不佳導致。

北院簡易庭審理，林婦自陳食用後4小時曾去牙醫診所就診。法院調閱診所相關醫療紀錄，發現診斷書上記載症狀，僅有「右上第一小臼齒齒髓壞死合併慢性根尖周圍炎」，並無斷裂、蜂窩性組織炎情形，成因為「長時間蛀牙」造成牙神經壞死、根尖周圍發炎。

北院簡易庭認為，牙醫同日診斷出齒髓壞死合併根尖周圍炎症狀，並不會因咬到較硬的食物後4小時內隨即產生，難以認定與食用77乳加有何因果關係，林婦求償無理，一審判宏亞食品免賠。

案件上訴二審，北院審理維持一審見解，駁回林婦上訴，全案確定。