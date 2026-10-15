法務部長肯定新北檢查賄選績效　代理總長提醒重量也要重質

近來查辦賄選績效卓著的新北地檢署，昨召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，包括法務部長鄭銘謙、最高檢代理總長徐錫祥及檢、警、調、政風、移民高層均與會。會中鄭銘謙高度肯定新北檢查賄優異表現，但由於檢方查賄標準昨在立法院遭到質疑，徐錫祥提醒查賄不應一味追求數字，更應重視案件品質、證據保全及程序合法性，對各陣營均應採一致執法標準。

昨天座談會除鄭銘謙、徐錫祥外，還包括高檢署檢察長張斗輝、廉政署長謝名冠、調查局長陳白立、警政署副署長李文章、移民署主秘林澤謙，並邀集轄區檢、警、調、政風及移民機關代表與會，共商選舉查察策略，以整合跨機關查賄能量。

新北檢截至目前為止，已針對妨害選舉相關案件，執行搜索14次、交保28人、聲押獲准5人，並偵結起訴 4 案。鄭銘謙除高度肯定新北檢查賄成效卓著，讓社會各界感受到檢方查賄決心，並強調賄選認定應回歸有無對價關係及是否足以影響選民投票意願，不應單以財物金額作為判斷標準，法務部也將全力作為第一線同仁的堅實後盾。

徐錫祥則提醒，查賄不應一味追求數字，更應重視案件品質、證據保全及程序合法性，恪遵無罪推定、偵查不公開及比例原則，對各陣營均應採取一致之執法標準。

此外，針對餐敘、贈禮及公益活動等疑似賄選情事，應綜合給付對象、時間、方式、經費來源及有無投票對價關係等具體事證審慎認定。另應強化選舉賭盤、境外介選、虛擬貨幣及深偽假訊息查察，落實跨區情資交流、數位證據保全及資金溯源，以確保查賄成果經得起司法檢驗。