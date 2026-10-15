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選舉在即！北市議員陳怡君貪汙判7年10月 律師引「大水庫理論」辯無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市議員陳怡君詐領助理費384萬餘元，又關說建案收賄70萬餘元，一審依貪汙、洗錢等罪判刑7年10月。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳怡君坦承偽造文書，但否認詐領助理費、收賄，律師引用「大水庫理論」指公務支出大於被控詐領的金額，陳怡君沒有不法意圖。

陳怡君與辦公室主任張惠霖均認罪，但案件上訴高院後，張率先翻供否認貪汙、洗錢，稱當初是想交保裁認罪。陳女事後也改口否認貪汙犯行，僅坦承偽造文書。

高院今開庭，陳怡君委任律師表示，陳怡君公務支出費用包括服務處支出、辦公室助理、工讀生薪資等，大於被控認定的詐領助理費數額，顯見陳女沒有不法意圖；至於收賄部分，陳女沒有認知顧問費有對價關係，也採無罪答辯。

張惠霖委任律師也指出，顧問費與後續選民服務沒有對價關係，僅是提供危老都更的勞務對價，張在收受顧問費之前，就有陸續提供協助，且此為張個人行為，與陳怡君無關，張沒有公務員身分，沒有適用貪汙治罪條例。

張的律師表示，目前以手邊資料計算，第13屆任期私聘助理費用為408萬餘元、第14屆則有68萬餘元，但此並非全部支出支票，待審閱扣案的傳票資料後，再具狀陳報。

檢察官則認為，「大水庫理論」與最高法院多篇判決見解不符，陳怡君詐領公務助理費成立貪汙治罪條例詐領財物罪。

審判長指出，陳怡君、張惠霖以「大水庫理論」抗辯，但偵查、一審審理階段均未提出，上訴二審才如此主張，並聲請調查證據，認為陳女及律師必須先「算帳」讓合議庭知悉，包括何時、支出名目、金額多少、加總多少錢、證據何在。

審判長也說，若是私聘助理應要提出薪資匯出、匯入的資料，「難道議員付薪水都給現金嗎」，本案至今尚未看到具體事證，要求陳怡君、張惠霖提出「金流」，才能審酌是否有傳喚證人的必要，或是討論大水庫理論是否為現行多數穩定的法律見解。

台北市議員陳怡君。聯合報系資料照
台北市議員陳怡君。聯合報系資料照

陳怡君 水庫 貪汙 2026九合一選舉 台北市選舉

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