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鍵盤俠慘了！造謠「側翼做民調」竟是憑空幻想 桃檢13天火速偵結求刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾姓男子因不滿台北市信民兩岸研究協會理事長，公開談論現任國民黨台北市長身世議題，竟在社群媒體PO文影射、捏造接獲民調電話的情節，指控民調偏袒民進黨新北市長參選人，桃園地檢署火速清查身分，今天依加重誹謗罪嫌偵結起訴並具體求刑8月。

起訴指出，51歲曾男於2026年地方公職人員選舉期間，因不滿台北市信民兩岸研究協會黃姓理事長曾在專訪節目中探討蔣萬安身世議題，竟於2026年10月2日上午8時，以暱稱「Tseng」在社群網站Threads（俗稱脆）發表不實言論。

PO文聲稱接到信民協會民調訪問電話，內容涉及新北市民身分、20至30歲年齡層、蘇巧慧與李四川的投票意向、看好度、投票意願、居住地及政黨支持度等問題。

文中抹黑該民調「提問語氣明顯支持蘇巧慧」、「感覺就是個熱心側翼在做文宣前的準備工作」等語，導致社會大眾對信民協會民調的公正性與真實性產生質疑，嚴重貶損黃姓理事長及信民協會的評價與信用。案經黃某報案後，桃園地檢署肅貪專組檢察官劉威宏指揮法務部調查局台北市調查處及資安工作站深入追查。

曾男於調詢及偵訊均坦承不諱，供稱因不滿黃某發表言論，且先前看過相關民調分析直播，才自行「幻想」出該篇貼文，坦承並未接獲民調電話。檢察官對照告訴人指證、社群畫面截圖、溯源報告及數位鑑識報告等證據，認定曾男僅憑個人臆測即對不特定多數人散布不實言論，具有真實惡意，犯罪事實明確。

起訴書特別援引司法院大法官釋字第509號解釋及最高法院判決要旨，指出言論自由固為憲法保障之基本權，但惡意散布謠言反足以破壞基本權，應受合理限制。利用網路傳播具有強大散布力與影響力，發表前理應經過善意篩選與合理查證。被告為宣洩個人不滿，率爾捏造不實訊息，不僅侵害告訴人名譽權，更污染選舉風氣、扭曲民主選舉的公正性與真實性。

檢方認為曾男涉犯刑法第310條第2項加重誹謗罪嫌，除提起公訴外，並具體向法院求處有期徒刑8月，以示懲儆。至告訴及報告意旨另指他涉犯公職人員選舉罷免法第104條意圖使候選人不當選罪嫌部分，檢方審酌貼文全文是針對民調是否可信，並未對特定候選人有具體指摘，難認有使候選人不當選的意圖，不予處分。

全案自被告10月2日貼文造謠至檢察官10月14日簽署起訴書、10月15日公告起訴，歷時僅13天，展現檢方火速查辦打擊選舉假訊息的決心。

桃園地檢署強調，網路空間並非隨意發言的溫床，民眾享受言論自由之際務必善盡查證義務，切勿輕率散布未經證實訊息。乾淨公正的選舉環境需要所有人共同維護，呼籲社會大眾保持理性思辨，共同守護臺灣得來不易的民主成果。

曾男在社群媒體上捏造假民調，桃園地檢署13天火速偵結，依加重誹謗罪起訴並求刑8月。圖／桃園地檢署提供
曾男在社群媒體上捏造假民調，桃園地檢署13天火速偵結，依加重誹謗罪起訴並求刑8月。圖／桃園地檢署提供

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