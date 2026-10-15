南投縣議員選舉爆賄選！每票500至1000元　助理遭羈押禁見

南投縣一名尋求連任的縣議員參選人，疑涉以每票500元至1000元向選民買票。檢方搜索4處地點，約談3名樁腳及24名選民，漏夜拘提沈姓助理，查扣賄款32萬元。沈姓助理遭法院裁定羈押禁見，2名樁腳各以5萬元交保。

南投地檢署昨天指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心、南投縣警局、各警分局及南投縣調查站等單位搜索4處地點，約談簡姓、吳姓、劉姓3名樁腳及24名選民到案，並進一步搜索並拘提涉案的沈姓助理。

檢方訊問後認為，沈姓助理涉嫌指示部分樁腳以現金買票，吳姓、簡姓及劉姓3名樁腳則分別以每票500元至1000元不等的金額，要求選民投票支持特定縣議員參選人。全案共查扣32萬元賄款，其中包括選民主動繳回的1萬元。

檢方認定沈姓助理及3名樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大。其中，沈姓助理及簡姓、劉姓樁腳有相當理由認為存在逃亡、勾串共犯或證人的可能，檢方因此向法院聲請羈押禁見。

法院審理後，裁定沈姓助理羈押禁見，簡姓及劉姓樁腳則各以5萬元交保。至於吳姓樁腳，檢察官認為雖有羈押原因，但無羈押必要，諭知具保5萬元；其餘24名選民訊後均請回。

目前檢方偵辦證據，主要指向沈姓助理及3名樁腳涉嫌以現金買票，至於參選人本人是否知情或涉案，仍待進一步調查釐清。