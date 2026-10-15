陸軍上尉不留守營區卻搞失蹤...連兩天落跑赴飯局 慘噴10萬獲緩起訴

陸軍某支援指揮部廖姓上尉擔任營區留守主官期間帶頭違紀，未經報備便兩度離營前往餐廳餐敘，放任部隊於不顧，台中憲兵隊查獲後依法送辦，檢方認定其涉犯長官擅離部屬罪，考量其犯後坦承犯行、配合調查，未對部隊造成實質危害，予以緩起訴1年處分，向公庫支付10萬元。

起訴指出，廖姓上尉是陸軍某支援指揮部的上尉，依依軍方規定，留守主官必須在部隊駐地全天候待命，以隨時應付突發狀況，若未經請假或調換班程序核准，絕不得擅自離開駐地外出。

廖男無視營規與軍紀，基於長官擅離部屬之犯意，在未依規定呈核代理單、也未向所屬高勤官報備的情況下，先在今年1月

13日晚間6時許，溜出單位駐地，前往台中市一家「〇〇清粥小菜」用餐，隔晚6時許，又故技重施，跑去「〇〇碼頭」餐廳與人餐敘，直到15日凌晨零時許才回營。

全案經台中憲兵隊，調閱「國軍門禁雲」查詢結果、營區監視器畫面及相關人員進出登記簿，約談多名證人釐清後，將廖男移送台中地檢署偵辦。

檢方調查後認定，廖員的行為已觸犯陸海空軍刑法第42條第1項長官擅離部屬罪。

檢方考量廖員過去無前科紀錄，素行尚佳，此次因一時失慮致罹刑章，在部隊行政調查、檢方偵查中，都坦承不諱，配合釐清案情。

此外，因其擅離職守期間，該支援指揮部並未直接遭受實質危害，且所屬單位也發函建請檢方給予緩起訴處分。

為啟自新，檢察官處分緩起訴1年，命廖男需在處分確定日起3個月內，向公庫支付10萬元，盼他歷經此次司法偵查程序能有所警惕。