高雄怪男1小時內持刀連割38輛機車坐墊！落網一句話都不說遭聲押

無業的林姓男子昨天上午8時13分徒步行經高市東福街一帶，持刀1小時內連續割破路邊38輛機車座墊，被害人發現愛車遭毀氣炸報警；警方循線於50分鐘後在超商逮獲林男，查扣作案用水果刀，但林面對警方詢問堅不吐實，一句話都不說，遭檢方聲請羈押。

高雄市鳳山區東福街、中山東路、鳳林路及誠德街一帶，昨天8點多發生多起停放路邊的機車坐墊不明原因遭人持刀割破案，多名車主一早出門上班牽車看見愛車遭殃氣炸報警。

鳳山警分局成功派出所獲報後，立即調閱周邊監視器追查，發現一名身形瘦高的男子徒步沿路持刀破壞機車坐墊，經初步統計約有38輛機車受害。

警方擴大調閱監視器，昨天上午9時38分在鳳林路超商查獲林男，將他帶返所調查。但林男對於為何犯案堅不吐實，警方隨即蒐集相關事證，向高雄地檢署聲請拘票獲准後，於派出所內依法將林男拘提，並查扣作案水果刀。

由於林拒絕說明犯案動機，沉默不語，警詢後被依毀損及妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押。

無業的林姓男子昨天上午徒步行經高市東福街一帶，持刀1小時內連續割破路邊38輛機車座墊。記者石秀華／翻攝

無業的林姓男子昨天上午徒步行經高市東福街一帶，持刀1小時內連續割破路邊38輛機車座墊。記者石秀華／翻攝