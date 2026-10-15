南投縣議員助理涉幫參選人買票遭收押

某現任南投縣議員的沈姓助理涉透過樁腳，以1票500元至1000元幫人買票，檢方拘提沈姓助理訊後向法院聲押禁見於昨晚獲准，簡姓、劉姓與吳姓樁腳5萬元交保，持續向上偵辦。

南投地方檢察署今天表示，日前接獲南投縣某縣議員參選人涉嫌現金賄選情資，13日指揮調查局、警方持法院核發搜索票執行搜索4處地點，約談簡姓、吳姓與劉姓3名樁腳及24名選民到案。

南投地檢署表示，因案情突破，為鞏固事證，漏夜逕行搜索及拘提沈姓縣議員助理，扣得新台幣32萬元（含選民主動繳回1萬元賄款）等物。

檢方表示，檢察官訊後認為由沈姓助理指示，簡姓、吳姓與劉姓3名樁腳分別以每票500元至1000元不等現金為對價，要求選民投票支持某特定縣議員參選人，4人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大。

檢方有相當理由認為沈姓助理、簡姓與劉姓樁腳有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院14日晚間裁准沈姓被告收押，簡姓與劉姓樁腳則各5萬元交保；吳姓樁腳有羈押原因，但無羈押必要，檢察官諭知5萬元交保，其餘選民請回。