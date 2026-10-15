中油前執行長徐漢涉貪判25年 宣判前切斷電子腳環逃亡再判2年8月

中油煉製部前執行長徐漢涉嫌貪汙案，一審遭判處25年有期徒刑，但他在宣判前夕竟涉嫌切斷電子腳環潛逃，隨後在台東落網，經橋頭地方法院審理後，徐漢遭依共同犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，判處有期徒刑2年8月。

徐漢擔任中油煉製部執行長期間涉嫌向業者索取回扣，經檢警查出其收賄金額高達1686萬餘元，遭依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，自2022年1月遭聲押獲准後，於2023年6月經橋頭地方法院裁定交保，並附帶限制住居、出境、出海及定期報到等處分，後續更於2025年起實施科技監控。

該案一審原定於今年3月23日宣判，徐漢卻在宣判當天無故未到庭聆判，在其電子腳環遭拆卸後，法院隨即裁定沒收保證金，並於3月20日發布通緝，由橋頭地檢署指揮偵辦其涉犯毀損公物等罪嫌。

徐漢出資6萬元供林姓友人購買「權利車」作為逃亡代步工具，再由林男支付6000元訂金，向位於台東縣山區、未對外營業的農莊預訂房間作為藏身處所，隨後由徐漢的女友人林姓女子駕車搭載兩人前往屏東縣萬巒鄉某廟宇附近勘查地形並模擬逃逸路線。

判決書指出，徐漢於3月19日攜帶20萬元以上現金、衣物及砂輪機等物品，獨自從高雄住家外出，搭車前往屏東縣潮州鎮後改搭計程車至萬巒鄉附近橋下。他隨後持砂輪機當場切斷電子腳環，並將電子腳環與法院配發的超融合一體機手機裝入袋中。

在林男駕車接應後，兩人轉由徐漢開車，並由林男負責將被破壞的電子腳環與手機丟棄，隨後雙雙驅車前往台東的農莊躲藏，直至3月24日遭到檢警循線緝獲。

法官認為，3人破壞電子腳環及逃亡計畫分工細緻、規畫時間長達數月，逃匿後耗費大量司法與警政資源進行查緝，嚴重戕害司法公正性及訴訟程序運行，其中徐漢為逃避另案應負之罪責，透過縝密計畫逃匿，且在此案中居於主要參與地位、參與程度最深，對社會治安與風氣影響甚鉅，考量其犯後坦承犯行，依共同犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，處有期徒刑2年8月。

同案共犯部分，法官指出，林姓女子於事前參與擬定及規畫逃亡計畫，參與程度不深且坦承犯行，依共同犯毀棄，隱匿公務員職務上掌管物品罪，處有期徒刑6月。

林姓男子協助策畫、執行破壞與隱匿電子腳環及手機、逃亡計畫，並居間聯繫農莊供徐漢躲避追緝，參與程度甚深，且具備詐欺、傷害、搶奪等多項前科，加上偵查中一度爭辯犯行，依共同犯毀棄、隱匿公務員職務上掌管物品罪，處有期徒刑1年4月。