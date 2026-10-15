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前國立大學教授涉收賄200多萬護航光電業者 雄檢聲押前教授與廠商獲准

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

某國立大學機械工程學系退休教授王姓男子退休後擔任採購標案及太陽能光電標租案評選委員，卻涉嫌收受賄賂、洩漏太陽光電設備採購或標租案件的機密，藉此護航特定光電業者得標，高雄地檢署指揮法務部廉政署南部地區調查組組成專案團隊，經發動兩波搜索與傳訊後，於昨天將王姓退休教授及公司負責人劉姓男子向法院聲請羈押禁見獲准。

檢廉調查發現，王姓前教授為前國立大學機械工程學系教授，退休後擔任採購及太陽能光電標租案評選委員，卻在今年間多次將未公告的規格說明書、廠商服務建議書等應秘密文書洩漏給甲公司實際負責人林姓男子，並在評選會議中攻擊主要競爭廠商，藉此護航甲公司得標，事後林男再交付金錢予王男，王男另以相同手法洩密並護航乙公司，向乙公司負責人劉姓男子收受金錢。

經專案團隊擴大清查，查出王男向林男共收取65萬元，另向劉男共收取144萬7700元，總計收賄金額超過209萬元。專案團隊先前針對甲公司負責人林男部分聲請羈押時，經法院裁定以150萬元交保，並限制出境、出海及禁止接觸本案相關證人。

高雄地檢署表示，主任檢察官董秀菁、王建中指揮廉政署南調組共組專案團隊，並指派檢察官吳聆嘉、尤彥傑、張志宏、薛名甫協同辦案，專案小組掌握具體事證後，於10月13日執行搜索並傳訊相關被告及證人，認定王姓前教授與廠商負責人分別涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄、行賄及刑法洩漏國防以外應秘密文書等罪嫌重大，於昨天向高雄地方法院聲請羈押禁見，法院裁定王姓前教授與劉姓業者均羈押禁見。

高雄地檢署。聯合報系資料照
高雄地檢署。聯合報系資料照

光電 收賄 聲押

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