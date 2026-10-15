台南駕駛貿然左轉撞飛走斑馬線行人！ 奪命被判8月

鄭姓女子今年1月6日傍晚5時許開車，自台南東區前鋒路由北往南行駛，經前鋒路與小東路交岔路口時貿然左轉，撞擊由北向南穿越行人穿越道的許姓男子，致許重傷送醫後仍不治，法官認她未依規定讓行人優先通行而肇事，且未能與死者家屬達調解，犯過失致死罪判刑8月。

案發當天，許徒步於交岔路口北側，由北向南穿越行人穿越道時，遭鄭女駕駛轎車撞擊，經送醫後仍因多處肋骨骨折併創傷性血胸而創傷性休克死亡。警方獲報到場處理。

鄭女坦承不諱，與證人證述情節相符，並有道路交通事故調查報告、舉發違反道路交通管理事件通知單、檢方相驗檢驗報告及台南市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書及監視器錄影畫面等佐證，事證明確。

台南地院指出，鄭女開車行經行人穿越道，未依規定讓行人優先通行因而肇事，致許死亡，審酌她過失程度不低，且其違反道路交通安全規範嚴重性及對交通安全危害程度，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑。

鄭女肇事後，警方前往現場處理時，當場承認她為肇事人，核與自首規定相符，依刑法相關規定減輕其刑，並依法先加後減。

台南地院審酌，鄭女駕車疏未確實遵守道路交通規則，輕忽行車安全，導致交通事故發生，造成許死亡，剝奪被害人生命權且家屬精神上也受到重大悲痛，鄭女犯行所生損害甚鉅。惟念她犯後坦承犯行，但與被害人家屬間因無調解共識迄未能達成調解等一切情狀，認鄭女汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪處8月，可上訴。