抗議司法不公衝撞法院大門關42天 小黃司機10萬元交保

計程車司機邵立達不滿車禍事故判有罪，今年9月3日涉開車衝撞台北地院大門，被捕後檢方諭令10萬元保，邵不辦保，9月4日裁定收押；台北地院前天開庭，邵承諾賠償公物損失，法官裁定他以10萬元交保。

檢方依毀損公物，恐嚇公眾、恐嚇危害安全3罪起訴邵，法官上月22日開移審庭，邵只認毀損公物罪，他說，撞法院前有確定裡沒有人，第一時間他和保全員聊天，保全員說有被嚇到，他前一天就來勘察地形，不希望影響他人，才會選清晨時刻意避開人群犯案，並頻抱怨司法不公。

法官庭後表示，就現有事證，邵立達尚未得到「自認」的司法公正，有再犯之虞，且偵查中邵即表示無力負擔保證金，羈押訊問時也無意見，諭知羈押在台北看守所，法官前天再開庭，認已無羈押必要，當庭裁定邵以10萬元交保，邵共關押42日。

今年9月3日清晨4點59分，邵立達駕駛貼有「官逼民反」、「司法已死」的計程車繞行司法院及總統府勘查環境，5點32分許將車子停放在北檢外停車格，4分鐘後下車移置北檢坡道上的拒馬後回到車上，5點37分許開車撞上機關大門，造成法院西側大門門框凹陷及玻璃門片破裂不堪使用。

檢方調查，邵2018年因交通過失傷害案件被北檢起訴，一審獲判無罪，告訴人上訴二審，判決撤銷改判拘役20日，邵上訴，最高法院判決駁回確定，邵男因而怒告處理道路交通事故的蘇姓警員誣告、偽證及瀆職、湮滅證據，北檢分別不起訴處分、簽結。

2019年間，邵涉妨害名譽案遭士林地檢署起訴，士林地院判處拘役50日確定；2024年邵又因交通過失傷害，北檢起訴、北院判處3月徒刑，邵上訴，高等法院撤銷原判決判處3月徒刑確定。

檢方認定，邵執著於個人主觀不滿，先濫行訴訟，又進一步開車衝撞機關宣洩情緒，為避免衍生後續模仿效應，起訴建請法院從重量刑。