軟爛男背百萬債帶女開房、涉搶銀樓 妻心死獲判離

台中一名女子婚後陸續借給丈夫逾190萬元，甚至以婚前房產抵押借款支應，卻發現丈夫頻繁出入高級旅館、與多名女子過從甚密，丈夫還因涉犯銀樓搶案遭羈押。台中地方法院認為，丈夫未恪守婚姻忠誠義務，屬可歸責一方，兩人分居已逾1年，婚姻破綻無法回復，判准離婚。

判決指出，兩人2018年結婚，未育子女。妻子主張，丈夫婚後不願工作，以財產都替父親還債為由頻頻借錢，還不准她外出工作、要她在家照顧2隻愛犬，甚至向岳母借錢，導致她債台高築；丈夫更曾與外籍女子交往，對方還聲請保護令。2025年7月，丈夫因涉銀樓搶案遭收押，期間還傳訊恐嚇要她「賠一條腿」，並到警局提告她竊盜等罪。

丈夫辯稱，自己是具寶石鑑定資格的珠寶商，反指妻子沉迷股市欠下鉅債，他擔任連帶保證人遭錢莊逼債，才一時思慮不周犯案；旅館消費是替國外廠商訂房，外籍女子則是欠錢不還才誣賴他。

法官調閱保護令卷宗，外籍女子已證稱兩人從2023年起交往，外籍女子還提出兩人共躺一床的影像；結婚證人也證稱，人夫常帶不同女子就醫。

法官另比對筆跡，認定丈夫確曾簽立承諾書，承認向妻子借款，加上分居後頻繁興訟找麻煩，婚姻僅存形式，判准離婚，仍可上訴。