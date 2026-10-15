影／知名網紅拍開箱片推銷非法機上盒7年...侵權逾53億 刑事局逮6人

刑事局近日破獲一個非法機上盒販賣集團，有超過17萬人訂閱的蔡姓網紅，涉嫌利用拍攝開箱及評測影片推銷非法機上盒與侵權APP，再引導買家到私密社群購買，前後長達7年，國內外共22家電視公司著作權受害，權利人估算侵權市值逾53億元。警方分兩波搜索，逮捕蔡男等6人，依違反著作權法、商標法等罪，函送新北地檢署偵辦，預計近日將偵結起訴。

刑事局智財大隊偵二隊長期針對非法影音串流社群蒐證，發現蔡姓網紅（38歲）以「獅〇〇」為名經營YouTube頻道，內容主要以分享3C電子產品開箱、評測影片為主，有逾17萬人訂閱，但他涉利用在頻道發布開箱評測影片等方式，推銷非法機上盒，另指使共犯透過私密社群販售。

日本內容產品海外流通促進機構（CODA）在台代表，以及受民視等17家電視公司委任的中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會，分別提出告訴，刑事局智財大隊偵二隊隨即報請新北地檢署指揮，與新北市土城警分局共辦此案。

檢警調查，蔡男的頻道經常拍攝各種電視盒、各類3C產品的開箱與評測影片，比較轉台速度、頻道及片源更新情形，藉此吸引流量。為了躲避查緝，他再把買家導向獨立的隱密銷售管道。由於販售期間長達7年，實際銷售數量難以計算。

檢警確認蔡男住所及經營據點後，在今年1月13日、2月6日，分兩波持搜索票前往新北市蘆洲、三重及五股區搜索，第一波執行帶回溫男（31歲）、李女（37歲）、郭男（39歲）、陳男（39歲）等4人，第二波帶回蔡姓網紅與張男（36歲）等二人，另扣得教學影片9部、機上盒1台、電腦主機1台、帳冊隨身碟1支及作案手機3支。

檢方訊問後，命溫男等4人以5萬元至20萬元交保，蔡姓網紅與張男請回，全案預計近日將偵結起訴。

刑事局呼籲，民眾切勿使用非法機上盒。安裝未經安全驗證的侵權APP，可能形成資安漏洞，也可能導致個人隱私資料外洩。

蔡姓網紅等人利用YouTube頻道開箱、評測影片，轉介消費者到私人群組內，涉嫌販售非法機上盒，檢警今年初搜索後，帶回6人送辦。圖／刑事局提供