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選戰倒數 北檢已受理177件妨害選舉情資

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

年底選戰倒數，台北地檢署今召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，由檢察長王俊力主持，北檢統計，迄今受理各查察機關所提報妨害選舉情資，合計177件，已執行33件，查獲賄選2件、選舉賭盤28件，事證明確總計起訴3件、緩起訴處分4件、不起訴處分4件，其餘持續偵查中。

本日會議由檢、警、調、政風、移民等機關就查賄、反賄策略作為及執行成效提出報告，落實「期前規劃」、「期中檢視」、「選後檢討」之目標，強化聯繫合作機制，凝聚「嚴查賄選暴力」、「嚴防假訊息」、「嚴辦選舉賭盤」、「嚴懲境外勢力介選」共識。

法務部政務次長黃謀信指出，查察妨害選舉應恪遵偵查不公開，避免過度揭露導致未審先判；應嚴守程序正義，確保證據能力及司法公信力；應注意執法比例原則，以兼顧人權保障。

另應秉持行政中立，不分階級、黨派、身分，採取相同執法標準，對於賄選行為應依個案具體事證，以對價關係為認定要件，精準查緝賄選犯罪。

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥提醒，賄選態樣有日常化、服務化及包裝化趨勢，透過合法表象掩護非法，應將情資轉化為可供證明的事證，事先做好偵查規劃，並應嚴守程序正當性，相關偵查作為應能經得起事後程序檢驗，跨機關聯繫窗口應保持暢通，使情資提報、轉介或合作更加完善。

徐錫祥強調，選舉賭盤有以虛擬貨幣支付或透過網路簽賭的情形，清查資金時，應溯源追查是否涉及境外資金，留意數位證據保全；所有查察機關受理民眾檢舉時，應注意不同族群語言溝通能力，安排適當人員方能精準掌握情資內容。

偏遠地區應特別留意相關檢舉管道的提供，對於山地部落或交通不便之處，應加強宣導檢舉電話、網站、信箱或就近向警察機關檢舉等管道以利民眾檢舉；選舉期程越接近投開票日，選舉案件會日益增加，地檢署應妥適規劃選舉人力以因應，所有查察機關偵辦選舉案件應保持客觀中立，以程序合法為優先。

台灣高檢署檢察長張斗輝表示，選舉賭盤嚴重影響選舉，對網路選舉賭盤應落實巡邏、嚴查究辦，遏止選舉賭盤影響選舉公平；深度偽造假訊息應即時溯源追查及下架澄清，特別選前幾天更應嚴防假訊息干擾選情。

各地檢署因應選舉所成立聯繫中心，應強化受理檢舉人員專業能力，查察機關對情資來源應保持聯繫並持續滾動更新，強化情資布建效果，查賄是最好的反賄宣導，對於查獲妨害選舉案件適時發布新聞，展現查賄決心。

張斗輝指出，選舉前治安工作非常重要，警察機關處理選舉暴力犯罪或群眾事件的過程，應隨時與地檢署保持聯繫，檢察官方能適時指揮，強化蒐證。

王俊力表示，北檢所轄查察團隊將落實法務部所頒定查賄綱領，並在最高檢察署、台灣高檢署指導下，緊密整合檢、警、調、政風、移民的執法力量，全面嚴查各類妨害選舉不法案件，共同維護純淨選風，守護自由民主制度。

台北地檢署召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，會中針對選舉賭盤要求嚴查究辦。圖／台北地檢署提供
台北地檢署召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，會中針對選舉賭盤要求嚴查究辦。圖／台北地檢署提供

北檢 情資 王俊力

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