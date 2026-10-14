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沒有「30元以下不算賄選」說法 中檢指免費的最貴：檢舉賄選最高領千萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署檢察長洪家原今日接受警察廣播電臺台中分台專訪，解析賄選認定標準，強調判斷關鍵在於利益與投票間是否具「對價關係」，並無「30元以下不構成賄選」的說法，同時揭露選舉賭盤已有20餘件緩起訴，提醒下注賭客同樣觸法，並以「免費的最貴」呼籲民眾拒絕不當利益。

中檢檢察長洪家原指出，中檢今年3月起即提前部署選舉查察，5月成立查察妨害選舉執行小組，整合檢、警、調、廉、移等機關，除傳統買票外，也將暴力、假訊息、選舉賭盤、境外資金介選及幽靈人口列為查察重點。

他表示，除現金外，禮品、免費餐宴、旅遊招待及電子點數都可能成為賄選工具；但造勢活動提供簡易誤餐或單純助選，仍須依具體情節判斷。

針對選舉賭盤，中檢已起訴部分案件，另有20餘件緩起訴，多涉及網路賭盤。

民眾可透過中檢反賄選LINE官方帳號或撥打0800-024-099轉4檢舉，檢舉直轄市長候選人賄選最高可獲1,000萬元獎金，選舉賭盤最高500萬元，境外勢力介選最高2000萬元。

台中地檢署檢察長洪家原（左）今天上警廣台中分台，接受採訪，分享近期查察選務狀況。圖／中檢提供
台中地檢署檢察長洪家原（左）今天上警廣台中分台，接受採訪，分享近期查察選務狀況。圖／中檢提供

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