新北市議員連斐璠夫婦涉詐領議員助理費、洗錢 雙雙羈押禁見

新北市議員連斐璠涉嫌長年以人頭詐領上百萬議員助理費及相關補助，檢廉昨搜索包括連斐璠住所、議員會館及服務處共17處，約談連斐璠、連的丈夫兼辦公室主任蔡定達和人頭助理等共24人，檢察官複訊後將連斐璠夫婦依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、洗錢等罪，向法院聲押，新北地方法院稍早裁定連、蔡夫婦2人均羈押禁見。

據了解，連斐璠夫婦不僅涉嫌以人頭詐領助理費，還疑似持不實發票、單據申請相關補助或逃漏稅，再將所得款項中飽私囊，檢方目前除貪汙治罪條例及刑法使公務員登載不實公文書罪外，另偵辦其涉犯洗錢防制法洗錢罪、稅捐稽徵法逃漏稅捐罪、商業會計法填製不實會計憑證罪等罪嫌。

檢察官認為，連斐璠夫婦犯罪嫌疑重大，且所涉貪汙等罪為最輕本刑5年以上之重罪，且有事實及相當理由足認有逃亡，及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，而有羈押原因和必要，因此向法院聲請羈押禁見。其餘15名被告，各以100萬至1萬元不等金額交保，另有數人請回。

連斐璠出身自國小教師，現為新北市第7選區（永和區）議員，她從基層市民代表做起，歷任台北縣永和市第3至6屆市民代表，及新北市親身台北縣第15、16屆議員，升格為新北市後，再連任1至4屆議員，並曾擔任新北市議會國民黨團書記長，但她去年底已明確表態放棄連任。