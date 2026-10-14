男颱風天騎車碰撞倒塌路樹受傷 竹崎公所遭判國賠20萬元

劉姓男子於113年10月底騎機車經嘉義縣166線竹崎路段，與倒塌路樹碰撞受傷，向養護路樹的竹崎鄉公所聲請國賠，嘉義地院認為公所管理有欠缺，判須賠償20萬餘元；可上訴。

嘉義地方法院表示，劉男於113年10月31日晚上9時許騎乘機車，行經嘉義縣166線竹崎鄉義和村路段，因道路右側路樹突然倒塌到外側車道，劉男閃避不及發生碰撞，造成劉男膝、腿及左踝部開放性撕裂傷等傷害。因現場路樹由竹崎鄉公所養護與管理，劉男依法向公所聲請國賠。

嘉院表示，事發當時為颱風康芮來襲，竹崎鄉公所辯稱路樹倒塌主要受颱風風力影響所致，不過，依竹崎氣象站10月31日逐時風速資料，當日晚上8時至9時之間最大瞬間風速為14.8m/s，屬第7級疾風，一般敘述為「全樹搖動，逆風行走感困難」，並不會造成樹木樹枝斷裂。

嘉院說明，當颱風季節來臨前，管理機關更應事先安排修剪枝、葉，以減少樹木受風面積，避免樹木倒塌影響行車安全。但依竹崎鄉公所所提樹木修剪派工單，可見最近一次修剪事發路段樹木紀錄為同年2月28日，距事故發生時已有8個月。又依現場照片顯示事發路段路樹生長甚為茂盛，公所就路樹管理上仍有欠缺。

嘉院表示，竹崎鄉公所路樹管理有欠缺，導致劉男發生事故而受傷，劉男依國家賠償法請求賠償醫療等費用為有理由，公所須賠償新台幣20萬餘元。