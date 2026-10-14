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涉送水果禮餅賄選又違法收政治獻金 高雄鹽埕區里長參選人10萬交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

年底地方公職人員選舉查察動作頻頻，高雄地檢署近日偵辦鹽埕區里長選舉涉賄案件，查出民進黨籍鹽埕區中原里里長參選人蔡崇銘為求勝選，涉嫌自今年3月起陸續贈送選民高價水果及禮餅禮盒，甚至未依法申請設立政治獻金專戶，逕自以個人名下金融帳戶違法收受政治獻金，檢方於今天將蔡男向法院聲請羈押，經法官裁定10萬元交保。

高雄地檢署指出，檢察長高度重視選舉治安，由主任檢察官任亭、檢察官陳志銘指揮高雄市刑大、鹽埕警分局及法務部調查局高雄市調處苓雅站共組專案小組，並由檢察官王勢豪、李汶哲、潘冠蓉協同辦案。專案小組掌握具體事證後，於昨天同步執行搜索並傳訊相關證人到案說明。

檢調深入追查發現，鹽埕區中原里長參選人蔡崇銘為求順利當選，竟於今年3月至9月間，陸續準備高價水果或禮餅禮盒等具有相當經濟價值的財物，贈送給選區內具有投票權的有權投票人，藉此約定投票支持，檢調在偵辦過程中也意外查出，蔡男未依政治獻金法規定依法申請設立專戶，竟直接使用自己名下的金融帳戶違法收取政治獻金。

檢察官複訊後，認為蔡崇銘涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪，以及政治獻金法第26條未經許可設立專戶而收受政治獻金等罪嫌重大，於今天向高雄地方法院聲請羈押，不過經法院召開庭訊後，法官審酌後諭知蔡男以10萬元交保候傳。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

政治獻金 賄選 水果

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