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地下匯兌洗錢218億元 88會館負責人郭哲敏判關9年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法判刑11年8月，二審認為郭已繳回犯罪所得，撤銷改判9年8月徒刑。案經上訴，最高法院今駁回上訴，郭判關9年8月定讞。

同案共犯即郭哲敏的「大帳房」杜韋蓁、「親信」張旭昇共16人，則利用詐團成員有使用虛擬人人戶掩飾和隱匿贓款的洗錢需求，與詐團約定以九五折現金收購20名被害人被騙購入的ＰＧ點數，再回賣給PGTalK後換得泰達幣。最高法院今判杜女7年6月、張6年徒刑定讞，通知檢方啟動防逃機制。

郭哲敏2018年1月起利用ＡＥ集團名義，以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，以「包網平台」串接博弈遊戲與境外合作，和港、陸、菲、越、泰、印、緬、馬來西亞等玩家對賭、抽成。

郭哲敏等人為避免不法所得移入國內造成匯損，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，又出資組成符合組織犯罪的跨境地下匯兌和洗錢集團，將線上博弈犯罪所得移入國內，並從事地下匯兌業務，層層轉匯或購買泰達幣進行洗錢。

一審新北地院認定，郭哲敏犯銀行法非法辦理國內外匯兌業務、賭博、洗錢等罪，從一重依銀行法論罪，判郭未扣案犯罪所得35億1370萬元沒收，二審時郭繳交犯罪所得共7759萬元，合議庭判扣案犯罪所得沒收，未扣案犯罪所得33億5588萬元追徵其價額。

88會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照
88會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照

郭哲敏 地下匯兌 洗錢

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