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逃亡風險升高！王薀虐死信眾600萬交保遭撤 當庭上銬回籠

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被判刑12年，案件上訴審理中。王前後被羈押599天，日前獲裁定600萬元交保，並以科技設備監控、限制出境、出海等防逃；檢方不服抗告，最高法院日前撤銷原裁定，發回更裁。高院今午傳喚王到庭訊問，認定他逃亡的可能性提高，當庭裁定羈押。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。

台北地院審理，一審依傷害致死等罪，重判王薀12年有期徒刑。全案上訴二審，王仍否認犯罪，並表示他已被關押500多天，希望可以交保；律師也替他辯護稱，王欠缺羈押必要性，且素行良好沒有前科，並配合司法調查而無逃亡之虞，建請法院准予具保停押。

高院評議後，裁定王蘊提出600萬保證金，並責付律師羅秉成、張寧洲、吳維雅，限制出境、出海8個月，也必須接受科控8個月，並每日必須在指定地點持手機拍照回傳科控中心2次，且不得接觸、騷擾、恐嚇、跟蹤被害人家屬，及本案被告、證人、鑑定人。

對此，檢察官抗告主張，高院裁定王蘊具保、責付等處分，是否足以防止逃匿，有理由不備的違法之處。最高法院認為，檢方抗告有理由，本月8日撤銷原裁定，發回高院更裁。

高院今日下午召開羈押庭，傳喚王蘊到庭訊問。合議庭評議後，認為王蘊涉傷害致死等罪嫌重大，犯行明確，且一審已遭判刑12年，加上他另涉私行拘禁致重傷害、強盜等罪遭起訴，已於北院審理在案，更加深他逃亡的可能及風險，當庭裁定羈押。可抗告。

王薀虐死女信眾日前以600萬元交保，高院今評議後撤銷，當庭裁定羈押。記者謝亞庭／攝影
王薀虐死女信眾日前以600萬元交保，高院今評議後撤銷，當庭裁定羈押。記者謝亞庭／攝影

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