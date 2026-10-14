爸媽告兒子涉違保護令19次…15件父子衝突難認兒子違法 僅起訴4案

法院保護令裁定郭男不得對同住的父母，有騷擾等侵害行為。郭的父母指控兒子違反保護令19次，其中15件父子衝突，檢方指無從分辨誰先惡意挑起，處分不起訴。另有3件郭男踹房門、罵父親，要丟掉父親午餐，以及辱罵母親觸法，起訴郭男涉嫌違反保護令4罪。

基隆地方法院去年4月1日保護令，裁定郭男不得對同住的父母實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫，或其他不法侵害行為，保護令有效期間為2年。

警方接獲郭姓老翁報案，指遭兒子騷擾，查出老翁的兒子郭男自去年7月至今年8月間共15次涉嫌違反保護令行為，包括去敲郭父房間的門，辱罵「俗仔」，還說「不服就去報警」。郭男也曾踹門，或強行進入郭父房間，恫嚇郭父不讓你吃飯。郭男也曾在住家客廳，對著在房間內的郭父大小聲，罵髒話，質問郭父為什麼不理他。

郭男也曾制止郭父將午餐交給郭父的妻子食用，或是把郭父購買的東西摔落地面，揚言不怕郭父報警。最近一次是今年8月11日，郭男欲將郭父的午餐丟掉，並辱罵郭父，放話要放火燒房子。

警方依違反保護令及犯刑法恐嚇危害安全罪嫌，將郭男函送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查時，郭男否認有違反保護令犯行，辯稱他和父親生活在一起，所以會發生衝突，都只是單純吵架。

檢方指出，家庭暴力防治法所稱家庭暴力，是指身體或精神上不法侵害，所稱騷擾是指任何打擾、警告、嘲弄或辱罵他人言語，立法精神在保護處於家庭暴力危險中的被害人，免受家庭暴力行為傷害，而非在一方取得保護令者，無法接受他方言行，即認對方構成騷擾，否則即有濫行使用保護令之虞。

檢方認為，家庭成員感情不睦，意見不合產生爭論，無從分辨是由何人惡意挑起，且客觀上難認一方須確實處於受他方身體或精神上暴力威脅，即不得認定實施精神上不法侵害或騷擾行為。

郭姓父子同住，雙方都有飲酒習慣，更易因生活瑣事發生爭端，郭父提告這15案，何人挑起爭執各執一詞。部分案件有錄音檔，但僅是雙方互相言詞往來，或未錄得案發過程。未有錄音檔案件，更缺乏相關客觀證據佐證，無從分辨是由何人惡意挑起，難認郭男主動並主觀上有恐嚇危害安全犯意，15案處分不起訴。

郭父另控告郭男在去年12月30日，用言語騷擾及辱罵他，欲將他的午餐丟掉。今年6月7日用言語騷擾及辱罵他，今年7月11日，用言語騷擾及辱罵他，並踹他的房門。郭母指控郭男去年12月30日用言語騷擾及辱罵他，並踹他的房門。檢方依相關事證，認定這4次行為郭男觸法，依違反家庭暴力防治法起訴。