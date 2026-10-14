快訊

拚春節前普發1萬！賴總統喊話朝野速審總預算 蔡其昌曝加碼可能性

21歲梧桐妹戀愛中！賈靜雯昔先有後婚 自嘲：媽媽都沒注意了

25歲跑步網紅半馬終點前500公尺倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

爸媽告兒子涉違保護令19次…15件父子衝突難認兒子違法 僅起訴4案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法院保護令裁定郭男不得對同住的父母，有騷擾等侵害行為。郭的父母指控兒子違反保護令19次，其中15件父子衝突，檢方指無從分辨誰先惡意挑起，處分不起訴。另有3件郭男踹房門、罵父親，要丟掉父親午餐，以及辱罵母親觸法，起訴郭男涉嫌違反保護令4罪。

基隆地方法院去年4月1日保護令，裁定郭男不得對同住的父母實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫，或其他不法侵害行為，保護令有效期間為2年。

警方接獲郭姓老翁報案，指遭兒子騷擾，查出老翁的兒子郭男自去年7月至今年8月間共15次涉嫌違反保護令行為，包括去敲郭父房間的門，辱罵「俗仔」，還說「不服就去報警」。郭男也曾踹門，或強行進入郭父房間，恫嚇郭父不讓你吃飯。郭男也曾在住家客廳，對著在房間內的郭父大小聲，罵髒話，質問郭父為什麼不理他。

郭男也曾制止郭父將午餐交給郭父的妻子食用，或是把郭父購買的東西摔落地面，揚言不怕郭父報警。最近一次是今年8月11日，郭男欲將郭父的午餐丟掉，並辱罵郭父，放話要放火燒房子。

警方依違反保護令及犯刑法恐嚇危害安全罪嫌，將郭男函送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查時，郭男否認有違反保護令犯行，辯稱他和父親生活在一起，所以會發生衝突，都只是單純吵架。

檢方指出，家庭暴力防治法所稱家庭暴力，是指身體或精神上不法侵害，所稱騷擾是指任何打擾、警告、嘲弄或辱罵他人言語，立法精神在保護處於家庭暴力危險中的被害人，免受家庭暴力行為傷害，而非在一方取得保護令者，無法接受他方言行，即認對方構成騷擾，否則即有濫行使用保護令之虞。

檢方認為，家庭成員感情不睦，意見不合產生爭論，無從分辨是由何人惡意挑起，且客觀上難認一方須確實處於受他方身體或精神上暴力威脅，即不得認定實施精神上不法侵害或騷擾行為。

郭姓父子同住，雙方都有飲酒習慣，更易因生活瑣事發生爭端，郭父提告這15案，何人挑起爭執各執一詞。部分案件有錄音檔，但僅是雙方互相言詞往來，或未錄得案發過程。未有錄音檔案件，更缺乏相關客觀證據佐證，無從分辨是由何人惡意挑起，難認郭男主動並主觀上有恐嚇危害安全犯意，15案處分不起訴。

郭父另控告郭男在去年12月30日，用言語騷擾及辱罵他，欲將他的午餐丟掉。今年6月7日用言語騷擾及辱罵他，今年7月11日，用言語騷擾及辱罵他，並踹他的房門。郭母指控郭男去年12月30日用言語騷擾及辱罵他，並踹他的房門。檢方依相關事證，認定這4次行為郭男觸法，依違反家庭暴力防治法起訴。

法院保護令裁定郭男不得對同住的父母，有騷擾等侵害行為，但郭男有4次曾踹父親房門、罵父母親行為，檢方偵查後，起訴郭男涉嫌違反保護令4罪。聯合報系資料照
法院保護令裁定郭男不得對同住的父母，有騷擾等侵害行為，但郭男有4次曾踹父親房門、罵父母親行為，檢方偵查後，起訴郭男涉嫌違反保護令4罪。聯合報系資料照

保護令 基隆 衝突

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三立前副總之子龔益霆涉性侵查真相 法官今勘驗女藝人與龔母對話記錄

補教狼師讓女童「抄答案」猥褻 摸下體威脅不能說

台東男揚言總統府、3大機場裝炸彈遭起訴 拘提查扣125萬及7手機

高雄女子機車遭刮報警 犯案鄰居門外叫囂恐嚇「給林北出來」

相關新聞

沈慶京質疑檢察官刻意講台語 姜長志反擊：司法無顏色、拿掉濾鏡

威京集團主席沈慶京今在Threads發文「司法不該有顏色」，質疑台北地檢署檢察官姜長志在法庭上「刻意改講台語」，暗示別有用意。檢察官姜長志嚴正駁斥，強調當時只講一句台語，是為制止辯護人違法歧視台語，「司法從來無顏色，只要拿掉自己特意加裝的濾鏡就可看清」，呼籲沈誠實面對審判、認錯懺悔。

夜店女公關遭罵「破X」怒告卻遇害 母代求償40萬：替女完成最後心願

北市信義區夜店谷姓女公關生前與葉姓女子爆發感情糾紛，遭對方詆毀「劈腿」、「破麻」等語，怒告葉女求償40萬元，一審判賠5萬元。未料上訴二審期間，谷女卻被前男友劉柏葳埋伏殺害，訴訟後續改由父母承受；谷母今赴北院出庭，認為原審判賠金額過輕，誓言幫女兒完成她生前最後心願。

割頸案家屬捐500萬 殺人嫌犯律師批故意減少資產 再罵「法律人之恥」

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，並定11月25日上午11時宣判。庭後郭的律師林月雪再出言罵被害家屬律師李惠暄「法律人之恥」。

疑以人頭詐領助理費涉貪 新北市議員連斐璠遭聲押禁見

新北市議員連斐璠涉嫌長年以人頭詐領上百萬議員助理費及相關補助，新北地檢署昨指揮廉政署搜索包括連斐璠住所、議員會館及服務處共17處，約談連斐璠、連的丈夫兼辦公室主任蔡定達和人頭助理等共24人。檢察官經漏夜複訊，將連斐璠夫婦依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，向法院聲押禁見；新北地方法院預計下午2點30分開羈押庭。

台鐵遺落400萬扯出2億地下匯兌 越南老闆娘認罪繳回所得獲緩刑

台鐵去年一列區間車上有外籍人士遺落新台幣400萬元鉅款，檢警追出台南一越南小吃店非法從事地下匯兌，交易金額逾2億元，潘姓女子等人被訴，潘女認罪且繳回犯罪所得，台南地院今下午宣判，潘女犯非法辦理國內外匯兌業務罪處2年，緩刑5年，並應向公庫支付30萬元。

影／勞團不滿解散工會裁定遭駁回蛋洗桃園地院 警方出手了

勞團不滿司法裁定，今天上午號召10餘人前往桃園地方法院抗議，過程中有人朝法院大門投擲雞蛋，導致法院前廣場散落蛋殼和蛋液，現場瀰漫腥臭味。桃園警分局表示，全案將依社會秩序維護法及廢棄物清理法等相關規定，移請裁處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。