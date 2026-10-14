民進黨彰化前縣議員江熊一楓詐領助理費 法院判處4年6月徒刑

民進黨籍彰化縣前議員江熊一楓在議員任職期間，詐領公費助理補助費487萬797元，被彰化地檢署依違反貪汙治罪條例起訴，彰化地院今天判處應執行有期徒刑4年6月，可上訴。江熊一楓也登記參選下屆彰化縣議員，彰化縣選委會表示，由於全案仍未定讞，未影響參選資格。

全案經法院審結，江熊一楓有期徒刑部分應執行4年6月刑期；其餘4名被告依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，分別處1年9月至2年刑期，均褫奪公權1年，獲緩刑，並須向公庫支付3萬至8萬元。彰檢表示，將研議是否上訴。

依彰化地方檢察署起訴指出，江熊一楓任議員期間，為支應私人花費及服務處開銷，涉利用職務上機會，以不實申報等方式詐領公費助理補助費，依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實公文書等罪嫌將江熊一楓提起公訴；其餘4名被告雖無公務人員身分，也依貪污治罪條例共同正犯身分起訴。

檢察官考量江熊一楓自白犯行，繳回全部犯罪所得等犯後態度，建請彰化地方法院量處有期徒刑9年6月，宣告褫奪公權，並依規定沒收犯罪所得，其餘4名被告分別求處3年7月到5年刑期，不過，法院審理後，判刑低於檢方求刑。

江熊一楓的丈夫江昭儀今天接受媒體採訪時說，妻子江熊一楓去年底被羈押至今已約10個月，她本身沒有貪污行為及計畫，目前還不清楚判決理由，不便表示意見。