睡過頭沒站安全士官…事後還補登簽名掩飾 台東陸軍下士遭判刑

台東服役陸軍的林姓下士，今年1月奉命擔任安全士官，卻在輪值期間睡覺未執勤，前一班人員前往叫哨也未理會。事後他擔心違失遭發現，竟在三份勤務相關公文書補簽名、填載及劃記，佯稱已依規定輪值。法院近日依廢弛職務罪，以及行使公務員登載不實文書罪，分別判處有期徒刑3個月、1年1個月，均宣告緩刑，並須分別支付公庫2萬元、4萬元。

判決書指出，林下士今年1月23日凌晨零時至2時奉命輪值安全士官，負責單位內部安全、械彈清點管制、水電管理、人員清查及注意可疑人物等勤務。前一晚他已參加勤前教育，卻在當晚返回寢室後放任自己睡覺，未依命執行勤務，前一班輪值人員羅嘉恩前往叫哨，他仍未予理會。

林直到當天上午6時25分許醒來後，擔心未輪值一事遭到發現，便前往安全士官桌，在「衛哨輪值表」、「夜間查舖登記簿」及「夜間查鋪表」等三份公文書的相關欄位補充簽名、填載或劃記，登載自己已依命執行勤務的不實事項，並呈核主官，影響部隊警戒勤務管理的正確性。

案經內部查獲並報請憲兵隊處理，林在憲兵詢問、檢察官偵查及法院審理期間均坦承犯行，並表示是因為起不來而沒有輪哨，後來怕被發現才起床補簽。

法院認為，他身為從事軍職多年的成年人，應熟悉警戒勤務的重要性，卻未依命執勤，事後還以不實紀錄掩飾，確有不當；但考量他沒有前科、犯後坦承犯行，且原定輪值時間不長，已由前一班人員代為完成勤務，案發當天即遭揭露，整體犯罪情節尚非重大。

法官因此就廢弛職務罪判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，並須於判決確定後6個月內支付公庫2萬元；行使公務員登載不實文書罪則判處有期徒刑1年1個月，緩刑4年，並須於判決確定後1年內支付公庫4萬元。全案仍可依法提起上訴。