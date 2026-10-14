長勤工會裁定引爆不滿！基層丟蛋抗議 桃園地院嚴正聲明

長榮航勤員工不滿桃園地院裁定駁回解散長榮航勤工會，今天上午前往法院外集結抗議，經告知法院周邊依法為禁止集會遊行區域，勸民眾至合法點卻遭丟擲大量雞蛋，直到警方舉牌制止才停止，嚴重污染環境、驚嚇洽公民眾，影響司法莊嚴及公共秩序。

桃園地院說明，長榮航勤公司基層員工及其他勞工相關團體，因地院日前裁定駁回桃園市政府解散桃園航勤企業工會之聲請及抗告，今天上午10時在地院大門外人行道集結表達不滿。

經通知桃園市警局桃園分局到場，告知陳情抗議法院周邊依法為禁止集會遊行區域並勸告遷移，民眾竟憤而向地方法院廣場丟擲大量雞蛋，經警方舉牌制止才停止；勞團的行為已嚴重污染環境、嚇壞洽公民眾，影響司法莊嚴及公共秩序。

桃園地院強調，本院雖能理解民眾表達意見的想法，但工會解散事件已經法院依法裁定並詳述理由，當事人若不服裁定，應循法定程序尋求救濟。既然桃園市政府已提起再抗告，就應尊重後續司法審理，不應在法院周邊違法集會，甚至以投擲雞蛋等激烈方式表達訴求。

桃園地院嚴正，呼籲民眾保持理性，尊重法律程序，共同維護司法獨立公正的審判空間。