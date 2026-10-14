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沈慶京質疑檢察官刻意講台語 姜長志反擊：司法無顏色、拿掉濾鏡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

威京集團主席沈慶京今在Threads發文「司法不該有顏色」，質疑台北地檢署檢察官姜長志在法庭上「刻意改講台語」，暗示別有用意。檢察官姜長志嚴正駁斥，強調當時只講一句台語，是為制止辯護人違法歧視台語，「司法從來無顏色，只要拿掉自己特意加裝的濾鏡就可看清」，呼籲沈誠實面對審判、認錯懺悔。

沈慶京今發文表示，他是台灣人，也是中國人，兩種身分從不衝突，前年被羈押期間，戒護送醫至台北醫院時，檢察官林俊言曾以輕蔑語氣對他說「那是你們中國人的想法」，讓他感覺在檢察官眼中被貼上「統派」標籤，可以被犧牲的人。

沈慶京發文指控，檢察官在偵查期間用盡手段逼迫他咬出柯文哲，到了法庭上，檢察官姜長志又刻意改講台語。他強調，台語也是他的母語，聽得懂也講得流利，但當時大家講的是國語，質疑「這樣的舉動用意何在？」

對此，姜長志今罕見嚴正駁斥，澄清他當庭僅以台語講了一句話，原因是沈慶京委任的某名辯護人，曾在法庭上質疑北檢檢察官偵訊時使用台語，而非「國語」問案，認為涉及不正訊問，因此，他才當庭引用「國家語言發展法》」反駁。

姜長志指出，「國家語言發展法」第3條明定，國家語言包括台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語；第4條更規定，國家語言一律平等，國民使用國家語言不應受到歧視或限制。

姜長志表示，當時他向法庭指明，台語也是中華民國法律所定的「國語」，並請求法院禁止沈慶京的辯護人繼續違法歧視台語，才以一句台語作為示範，絕無沈慶京暗示的不良意圖。

姜長志強硬反擊，「司法從來無顏色，只要拿掉自己特意加裝的濾鏡就可看清」，並呼籲被告誠實面對司法審判，為自己的過錯真誠認錯、懺悔，方為正辦。

威京總部集團主席沈慶京在社群上發文，質疑檢察官姜長志在法庭上「刻意改講台語」，暗示別有用意。圖／翻攝社群
威京總部集團主席沈慶京在社群上發文，質疑檢察官姜長志在法庭上「刻意改講台語」，暗示別有用意。圖／翻攝社群

威京總部集團主席沈慶京。記者林伯東／攝影
威京總部集團主席沈慶京。記者林伯東／攝影

沈慶京 檢察官 司法 台語

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