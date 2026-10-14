聽新聞
0:00 / 0:00
影／勞團不滿解散工會裁定遭駁回蛋洗桃園地院 警方出手了
勞團不滿司法裁定，今天上午號召10餘人前往桃園地方法院抗議，過程中有人朝法院大門投擲雞蛋，導致法院前廣場散落蛋殼和蛋液，現場瀰漫腥臭味。桃園警分局表示，全案將依社會秩序維護法及廢棄物清理法等相關規定，移請裁處。
這起抗爭源於長榮航勤公司企業工會的運作爭議。勞工團體質疑，工會長期存在資方介入運作及基層會員權益受影響等問題，員工爭取參與工會事務、改革組織時面臨阻礙，部分會員更遭停權，認為工會未能充分代表基層勞工的聲音，因此持續透過法律途徑尋求救濟。
桃園分局呼籲，民眾若對司法判決不滿，應理性表達訴求，透過合法管道反映意見，或依法提起上訴、抗告，切勿以丟擲物品等違法方式宣洩情緒。對於任何違法行為，警方均將依法處理，以維護公共秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。