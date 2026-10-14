影／勞團不滿解散工會裁定遭駁回蛋洗桃園地院 警方出手了

勞團不滿司法裁定，今天上午號召10餘人前往桃園地方法院抗議，過程中有人朝法院大門投擲雞蛋，導致法院前廣場散落蛋殼和蛋液，現場瀰漫腥臭味。桃園警分局表示，全案將依社會秩序維護法及廢棄物清理法等相關規定，移請裁處。

這起抗爭源於長榮航勤公司企業工會的運作爭議。勞工團體質疑，工會長期存在資方介入運作及基層會員權益受影響等問題，員工爭取參與工會事務、改革組織時面臨阻礙，部分會員更遭停權，認為工會未能充分代表基層勞工的聲音，因此持續透過法律途徑尋求救濟。

桃園分局呼籲，民眾若對司法判決不滿，應理性表達訴求，透過合法管道反映意見，或依法提起上訴、抗告，切勿以丟擲物品等違法方式宣洩情緒。對於任何違法行為，警方均將依法處理，以維護公共秩序。

勞團不滿司法裁定，今天上午號召10餘人前往桃園地院抗議，過程中有人丟擲雞蛋，釀地院前廣場滿是蛋液腥臭味，桃園警分局將依社會秩序維護法及廢棄物清理法等相關規定，移請裁處。記者陳恩惠／翻攝