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吃剩半顆豬肉飯糰忘在口袋…七旬金廈帶貨翁挨罰20萬 執行署准分期

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬洪姓老翁去年11月從廈門搭船返回金門時，口袋裡忘了吃完的半顆豬肉飯糰，違反動物傳染病防治條例遭罰20萬元，因無力繳納被移送行政執行署台中分署執行。台中分署查出洪男每月往返金廈多達50餘趟，通知到場後才知他靠往返兩岸帶貨維生，經濟困窘，考量其處境，同意他每月分期繳納5500元。

台中分署表示，為防堵非洲豬瘟入侵，境管單位嚴查入境旅客攜帶豬肉製品。洪男去年11月在金門水頭碼頭入境時，被查獲攜帶含豬肉飯糰，遭農業部動植物防疫檢疫署高雄分署裁罰20萬元，今年2月移送台中分署執行。

承辦人員調查發現，洪男名下無財產，僅有小額存款，但自去年7月起頻繁往返金門與廈門，甚至一天往返兩趟，於是通知他到場說明，並表明不到場將限制出境。洪男到場後情緒激動，時而抱怨並非故意，時而訴說生活困難。

經耐心溝通，洪男才說出自己年逾70歲，已難找到臨時工，經友人介紹從台中到金門謀生，帶台灣零食到廈門，再從廈門帶合法食品回金門，賺取微薄生活費，為省租金還住在廈門偏遠村落。當天因精神不濟，早餐沒吃完，忘了半顆飯糰還在口袋，沒想到一罰就是20萬元，懇求別限制出境、斷他生計。

台中分署考量洪男收入微薄且家境困苦，同意他每月在金門銀行匯款5500元分期清償，洪男也承諾按時繳納並遵守入境規範。

台中分署呼籲，民眾入境時切勿攜帶豬肉製品，對確有困難的義務人，分署也會輔導分期或轉介社會資源協助。

台中市七旬洪姓老翁往返金門、廈門帶貨，去年底返回金門時，忘了口袋有沒吃完的半顆豬肉飯糰，遭開罰20萬元，因無力繳納，行政執行署台中分署同意他分期。圖／行政執行署台中分署提供
台中市七旬洪姓老翁往返金門、廈門帶貨，去年底返回金門時，忘了口袋有沒吃完的半顆豬肉飯糰，遭開罰20萬元，因無力繳納，行政執行署台中分署同意他分期。圖／行政執行署台中分署提供

豬肉 飯糰 台中 金門 廈門

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