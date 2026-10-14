欣興電子楊梅廠13日爆工安意外 桃園勞檢處令勒令停工

欣興電子楊梅廠13日發生工安意外，一名員工於維修機台時遭機台夾傷，經緊急送醫後仍不治。桃園市勞檢處表示，已要求欣興電子停工，初步調查發現，事發原因是肇災機械未設安全設備及措施所致，因欣興電子為上市公司，最高可開罰300萬元。

勞檢處說明，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，因本案為死亡案件，依刑事優先原則，待勞檢處完成調查報告並經職安署備查後，將移請桃園地檢署偵辦；事後經地檢署偵結後，勞檢處將依行政罰法第26條規定裁處。

勞檢處表示，另，依據職業安全衛生法第43條第1項第2款規定，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將開罰5萬元至300萬元，因欣興電子為上市公司，按違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點規定，如第1次違反將裁罰15萬元，並依情節得裁罰至最高300萬元。