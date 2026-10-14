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夜店女公關遭罵「破X」怒告卻遇害 母代求償40萬：替女完成最後心願

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

北市信義區夜店谷姓女公關生前與葉姓女子爆發感情糾紛，遭對方詆毀「劈腿」、「破麻」等語，怒告葉女求償40萬元，一審判賠5萬元。未料上訴二審期間，谷女卻被前男友劉柏葳埋伏殺害，訴訟後續改由父母承受；谷母今赴北院出庭，認為原審判賠金額過輕，誓言幫女兒完成她生前最後心願。

谷女生前在信義區一家夜店擔任公關，2023年2、3月間與葉女爆發感情糾紛。谷指控，葉因不滿她與徐姓男友來往甚密，竟暗自截取徐男與她的對話紀錄，並將相關截圖PO在社群限動，加註「法院認證破麻」、「公關劈腿約砲 鮑鮑換業績」等文字。

谷女後來收到來自夜店同事、客戶反饋，得知葉女透過社群私訊散布截圖內容，稱她「道德敗壞行為十分影響貴店名譽」、「與客人出軌多次 發生性行為人數眾多 只為賺取更多業績」，讓她自身名譽受損。

谷女認為，葉女行為已影響到她的業績，導致她月收入降低，還因此身心受創，需看身心科治療，提告求償40萬元精神慰撫金。

台北地院簡易庭審理，認為葉女寫下「破麻」、「劈腿約砲」等文字，具有輕蔑、使人難堪的意涵，並令人感到不堪、受辱，已嚴重損及谷女名譽權，更造成谷精神及身心痛苦，審酌葉犯案動機、過程及雙方資力，一審判葉應賠償5萬元為適當。

沒想到，案件上訴二審期間，谷女卻於2025年7月間遇害，上班途中遭前男友劉柏葳持刀砍殺身亡。本件官司後續改由谷女父母承受，北院也於今日上午開庭審理。

谷母出庭表示，逝者已逝，但傷害已經造成。她認為，葉女的行為已對女兒名譽造成嚴重損害，也導致谷女身心受創、看精神科，甚至不敢出門，就怕被外界用異樣眼光看待；再者，女兒每月業績都有10萬元，難道一個人的名譽、商譽，就只值5萬元嗎？

谷母直言，女兒生前是仗義執言的人，曾補習想考書記官、當法官，更曾陪伴友人出庭，「只要是對的事，女兒就會據理力爭，錯的話就『say sorry（道歉）』，相信女兒也會同意。如今女兒過世，身為母親必須替她完成生前惦記的『最後一件事』。」

葉女的辯護律師則認為，從現有卷證資料看來，葉的言詞並未有大量擴散情形，也看不出谷女有收入可觀情事，認為原審判決並無不當，請合議庭依法審酌。

全案辯論終結，二審訂今年10月28日宣判。

谷姓夜店女公關生前遭詆毀「劈腿」、「破麻」怒告求償40萬元，案件上訴二審期間卻被殺害。圖／翻攝IG
谷姓夜店女公關生前遭詆毀「劈腿」、「破麻」怒告求償40萬元，案件上訴二審期間卻被殺害。圖／翻攝IG

夜店 信義區 劈腿

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