不滿長榮航勤企業工會解散案屢遭駁回 勞團蛋洗桃園地院

長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿長年遭資方把持工會，憤而朝著大門丟雞蛋；桃市勞動局表示，市府已再度提起抗告，盼透過司法程序釐清爭議。

長榮航勤公司企業工會的運作及會員權益問題，近年持續引發爭議。勞工團體指控，工會長期遭資方主管介入運作，基層員工爭取加入工會、參與組織改革時屢遭阻礙，部分會員更遭停權，質疑工會未能充分反映基層勞工的意見。

勞團指出，勞動部曾就長勤工會相關爭議作成不當勞動行為裁決，涉及資方介入工會運作及理監事選舉等問題。基層員工認為，工會自主及勞工團結權應受到保障，但當工會運作及會員權益出現爭議，卻遲遲無法獲得解決，才選擇到法院前抗議，要求正視勞工的處境。

今天上午勞團及長勤基層員工10餘人在桃園地院前廣場拉起布條，表達對工會運作及法院裁定的不滿。過程中，有人突然朝法院大門方向投擲雞蛋，警方來不及舉牌制止，雞蛋已砸滿法院門前廣場，藉此表達對司法救濟結果的不滿，要求相關機關正視長勤工會爭議，保障基層員工的團結權。

桃園市政府勞動局率先做出回應，長榮航勤公司企業工會自2024年起召開會員大會，均因未達法定出席人數而無法成會，致工會無法依工會法及工會章程規定正常運作。桃園市政府2025年4月18日向桃園地方法院聲請解散工會，法院今年3月24日裁定駁回聲請，市府不服4月10日提起抗告，又於8月21日遭法院裁定駁回，同年8月27日再次抗告。重申為維護勞工權益，已循司法程序積極尋求解決途徑，期透過司法救濟釐清相關法律爭議。

長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝

長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝