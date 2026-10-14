快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿長榮航勤企業工會解散案屢遭駁回 勞團蛋洗桃園地院

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿長年遭資方把持工會，憤而朝著大門丟雞蛋；桃市勞動局表示，市府已再度提起抗告，盼透過司法程序釐清爭議。

長榮航勤公司企業工會的運作及會員權益問題，近年持續引發爭議。勞工團體指控，工會長期遭資方主管介入運作，基層員工爭取加入工會、參與組織改革時屢遭阻礙，部分會員更遭停權，質疑工會未能充分反映基層勞工的意見。

勞團指出，勞動部曾就長勤工會相關爭議作成不當勞動行為裁決，涉及資方介入工會運作及理監事選舉等問題。基層員工認為，工會自主及勞工團結權應受到保障，但當工會運作及會員權益出現爭議，卻遲遲無法獲得解決，才選擇到法院前抗議，要求正視勞工的處境。

今天上午勞團及長勤基層員工10餘人在桃園地院前廣場拉起布條，表達對工會運作及法院裁定的不滿。過程中，有人突然朝法院大門方向投擲雞蛋，警方來不及舉牌制止，雞蛋已砸滿法院門前廣場，藉此表達對司法救濟結果的不滿，要求相關機關正視長勤工會爭議，保障基層員工的團結權。

桃園市政府勞動局率先做出回應，長榮航勤公司企業工會自2024年起召開會員大會，均因未達法定出席人數而無法成會，致工會無法依工會法及工會章程規定正常運作。桃園市政府2025年4月18日向桃園地方法院聲請解散工會，法院今年3月24日裁定駁回聲請，市府不服4月10日提起抗告，又於8月21日遭法院裁定駁回，同年8月27日再次抗告。重申為維護勞工權益，已循司法程序積極尋求解決途徑，期透過司法救濟釐清相關法律爭議。

長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝
長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝

長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝
長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝

長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝
長榮航勤公司10餘名基層員工及多個勞工團體今天上午集結桃園地方法院前，抗議桃市府聲請解散長勤工會屢遭法院駁回，勞工代表不滿，憤而朝著法院大門方向丟雞蛋。記者陳恩惠／翻攝

長榮航勤 勞團 工會 桃園地院 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞團砲轟朝野打假球、騙選票 籲提高勞退雇提優先排審

中華電信工會啟動罷工投票 年輕員工嘆訴求恐導致升遷卡關

嘉縣村長參選人挪用電廠基金招待涉賄 檢聲押遭駁回

社工工會要求為毒品議題發言道歉 李彥秀：認同社工職能主張

相關新聞

夜店女公關遭罵「破X」怒告卻遇害 母代求償40萬：替女完成最後心願

北市信義區夜店谷姓女公關生前與葉姓女子爆發感情糾紛，遭對方詆毀「劈腿」、「破麻」等語，怒告葉女求償40萬元，一審判賠5萬元。未料上訴二審期間，谷女卻被前男友劉柏葳埋伏殺害，訴訟後續改由父母承受；谷母今赴北院出庭，認為原審判賠金額過輕，誓言幫女兒完成她生前最後心願。

割頸案家屬捐500萬 殺人嫌犯律師批故意減少資產 再罵「法律人之恥」

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，並定11月25日上午11時宣判。庭後郭的律師林月雪再出言罵被害家屬律師李惠暄「法律人之恥」。

疑以人頭詐領助理費涉貪 新北市議員連斐璠遭聲押禁見

新北市議員連斐璠涉嫌長年以人頭詐領上百萬議員助理費及相關補助，新北地檢署昨指揮廉政署搜索包括連斐璠住所、議員會館及服務處共17處，約談連斐璠、連的丈夫兼辦公室主任蔡定達和人頭助理等共24人。檢察官經漏夜複訊，將連斐璠夫婦依涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，向法院聲押禁見；新北地方法院預計下午2點30分開羈押庭。

影／勞團不滿解散工會裁定遭駁回蛋洗桃園地院 警方出手了

勞團不滿司法裁定，今天上午號召10餘人前往桃園地方法院抗議，過程中有人朝法院大門投擲雞蛋，導致法院前廣場散落蛋殼和蛋液，現場瀰漫腥臭味。桃園警分局表示，全案將依社會秩序維護法及廢棄物清理法等相關規定，移請裁處。

吃剩半顆豬肉飯糰忘在口袋…七旬金廈帶貨翁挨罰20萬 執行署准分期

台中市七旬洪姓老翁去年11月從廈門搭船返回金門時，口袋裡忘了吃完的半顆豬肉飯糰，違反動物傳染病防治條例遭罰20萬元，因無力繳納被移送行政執行署台中分署執行。台中分署查出洪男每月往返金廈多達50餘趟，通知到場後才知他靠往返兩岸帶貨維生，經濟困窘，考量其處境，同意他每月分期繳納5500元。

欣興電子楊梅廠13日爆工安意外 桃園勞檢處令勒令停工

欣興電子楊梅廠13日發生工安意外，一名員工於維修機台時遭機台夾傷，經緊急送醫後仍不治。桃園市勞檢處表示，已要求欣興電子停工，初步調查發現，事發原因是肇災機械未設安全設備及措施所致，因欣興電子為上市公司，最高可開罰300萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。