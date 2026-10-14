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超商ATM前撿到千元超開心 台中女順手存進帳戶…結果被罰4千元
台中市余姓女子今年3月在超商自動櫃員機前，發現地上有1張千元鈔，連同自己的現金一起存進銀行帳戶據為己有，劉姓女子1分鐘前才掉錢，回頭尋找未果報警。台中地院近日審結，依侵占遺失物罪，判余女罰金4000元，如易服勞役以1000元折算1日，撿到的1000元也遭沒收，可說是「賠了夫人又折兵」。
判決指出，劉女今年3月31日晚間7時3分許，在台中市一家統一超商自動櫃員機前，不慎遺落現金1000元。僅僅1分鐘後，余女來到同一台自動櫃員機前，看見地上的千元鈔，竟起貪念，將這筆錢連同自己的現金一併存入不明銀行帳戶，隨後在店內購買商品後步行離開。
劉女發現現金短少，返回現場尋找未果，隨即報警處理，第六警分局調閱超商監視器畫面，並比對電子發票及會員資料，循線查出余女。
余女到案後坦承犯行，主動繳回1000元。台中地院審理時，法官審酌，余女明知拾獲他人遺失物應返還失主或交由警方，卻侵占入己，欠缺對他人財產權的尊重；考量其高中肄業、從事服務業、家庭經濟勉持，以及犯後坦承並繳回犯罪所得等情，依侵占遺失物罪判罰4000元，扣案的1000元宣告沒收。全案可上訴。
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