割頸案家屬捐500萬 殺人嫌犯律師批故意減少資產 再罵「法律人之恥」

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，並定11月25日上午11時宣判。庭後郭的律師林月雪再出言罵被害家屬律師李惠暄「法律人之恥」。

高院原定7月29日宣判，但疑因林月雪替郭姓少年及父親辯護，爭執楊父租金收入增加、收取善款也有利息收入等，合議庭裁定再開辯論。

高院今天開庭，楊父、楊母在兒子楊承勳18歲冥誕時，自大眾善款捐款500萬元給兒子母校新北市清水國中成立獎助學金，幫助清寒學子。不過，郭姓少年及父親委任律師林月雪今主張，被害家屬捐款是「故意減少資產」。

楊父在法庭上表示，對方律師一再主張清查他們的財產，但財產多少與被告應負的賠償責任毫無關聯，且如果賠償責任還須視被害人家屬財力而定，試問若郭、林女殺害的是首富的孩子，是不是連一毛錢都不必賠？這種道理，說給全國老百姓聽，誰聽得進去？

楊父也說，政府開設捐款帳戶匯集全國人民的愛心，他們非常感激，但絕對沒有想過要用兒子離世來發財，不想用承勳的不幸換取自身利益，因此善款完全沒有留作私用，也捐出500萬元獎助學金，目的是幫助學習成績達一定標準的清寒學生，不要讓他們人生之路走偏，變成下一個站在少年法庭上的被告。

楊父說，如果被告律師認為捐款是故意轉移資產，那真是以小人之心度君子之腹，他們也可以交換，把愛心大平台捐款全數交給郭、林女的父母，讓對方兒子、女兒來償命，要不要？

楊父表示，被告律師主張愛心捐款可以扣抵損害賠償數額，如果殺一個人，被害家屬得到了社會同情捐款後，被告就不用賠償，社會大眾能接受嗎？

楊父、楊母委任律師李惠暄指出，家屬其實知道拿不到賠償金，希望法院判決是爭一個公平、公理和正義。不過，林月雪則認為李惠暄的說法是「道德綁架」，郭姓少年未來也會工作賺錢。庭後，林月雪再度批評李惠暄「法律人之恥」，引起楊母不滿。

林女2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊生質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救仍不治，郭與林女被判刑12年、林女11年定讞。

民事部分，楊的父母、姊姊請求撫養費、精神慰撫金等，楊父求償723萬餘元、楊母662萬餘元、楊姊792萬餘元，共計2177萬餘元。一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。