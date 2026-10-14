涉詐助理費新北6連霸議員連斐璠遭聲押 地方憂牽動年底議員選情

現任新北市議員連斐璠雖早已宣布不再競選連任，但此案仍為永和區地方政壇拋下震撼彈，地方人士觀察，永和傳統政治版圖雖屬藍大於綠，但連斐璠涉案是否帶動選票移轉，仍有待後續觀察。

國民黨籍6連霸新北市議員連斐璠被檢舉涉嫌利用人頭詐領助理費逾百萬元。新北地檢署日前指揮廉政署發動搜索約談，檢察官連夜複訊後，認定連斐璠涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及偽造文書等罪嫌，且有羈押原因及必要性，今天凌晨向法院聲請羈押禁見；其餘涉案被告則分別裁定1萬至100萬元不等交保。

國民黨新北市議員參選人陳以樂表示，連斐璠長期深耕地方、熱心公益，對學校、社團及弱勢團體的關懷與付出大家有目共睹。他堅信連斐璠的清白，也相信司法最終能釐清事實，還給她一個公道。

民進黨新北市議員參選人羅文崇則指出，此案已引發地方熱議，首先應尊重司法調查，在法院判決確定前不宜預設罪責。但他強調，公費助理費來自人民納稅錢，社會對公職人員的操守與財務紀律均有高度期待，無論黨派或候選人，都應以相同標準接受檢驗。

對於是否影響永和區選情，羅文崇認為目前下定論言之過早，選民最終仍會綜合考量問政表現、地方服務、清廉形象及解決問題的能力。